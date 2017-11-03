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İhsan Hoca'dan 'Ehl-i Sünnet'i temsil' açıklaması

Son dönemde tesettürle ilgili sözleri nedeniyle malum kesimin hedef tahtasına oturttuğu İhsan Şenocak Hoca 'Ehl-i Sünnet'i temsil' konusunda bir açıklama yaptı.

03 Kasım 2017 Cuma 21:37

Son dönemde tesettürle ilgili sözleri nedeniyle azgın azınlığın hedef tahtasına oturttuğu İFAM kurucusu Dr. İhsan Şenocak Hocaefendi 'Ehl-i Sünnet'i temsil' konusunda bir açıklama yaptı.

İhsan Şenocak Hocaefendi yaptığı açıklamada: 'Hiçbir yerde Ehl-i Sünnet'in mümessili olduğumuz şeklinde bir iddiamız olmamıştır, olamaz da. Ehl-i Sünnet İslam'ın kendisidir, yekun ifadesidir. Bizim için en büyük makam Ehl-i Sünnet'in bir ferdi olabilmektir. Ehl-i Sünnet İslam demektir. Yani İslam'ın bir ferdi olabilmek.' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 21:37
  1. İhsan Şenocak
  2. Ehl-i Sünnet
  3. Ehl-i Sünnet'i temsil etmek
  4. Ehl-i Sünnet açıklaması
  5. İFAM
  • YusufYusuf29 dk önce
    Eger amacin gercekten Allahin rizasi ise bukadar yaygara koparmaya gerek yok bildigini yine anlat kimse sana konusma demiyor. Derdin aciga alinmak ise Allah katinda aciga alinmazssin onemli olanda bu deyilmi.
  • FatihFatih30 dk önce
    İhsan hoca, bir aşağıdaki haberde bangladeşli çocuk var ya o çocuğun gözlerine dikkatlice bak lütfen. Bizim ehli sünnet inancımızda, ateşe düşmek üzere olan bir çocuğu kurtarmak için namazı bozmak mı gerekir yoksa namaz gibi dinin direği bir ibadete devam etmek mi? Bunu siz benden iyi bilirsiniz. Dünya ne durumda, islam alemi ne durumda, sizin gündeminiz ne? Bu ağırbir vebal değil midir?
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