İhsan Hoca'dan 'Ehl-i Sünnet'i temsil' açıklaması

Son dönemde tesettürle ilgili sözleri nedeniyle azgın azınlığın hedef tahtasına oturttuğu İFAM kurucusu Dr. İhsan Şenocak Hocaefendi 'Ehl-i Sünnet'i temsil' konusunda bir açıklama yaptı.

İhsan Şenocak Hocaefendi yaptığı açıklamada: 'Hiçbir yerde Ehl-i Sünnet'in mümessili olduğumuz şeklinde bir iddiamız olmamıştır, olamaz da. Ehl-i Sünnet İslam'ın kendisidir, yekun ifadesidir. Bizim için en büyük makam Ehl-i Sünnet'in bir ferdi olabilmektir. Ehl-i Sünnet İslam demektir. Yani İslam'ın bir ferdi olabilmek.' ifadelerini kullandı.