İhracat'tan güzel haber geldi!

Aralık ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.4 artışla 12 milyar 346 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat'tan güzel haber geldi!
Eklenme: 03 Ocak 2017, 10:07
Bu haber 702 kez okundu

Aralık ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.4 artışla 12 milyar 346 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 
EtiketlerİHRACAT ARTTIAralık ayı ihracatı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.