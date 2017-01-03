İhracat'tan güzel haber geldi!

Aralık ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.4 artışla 12 milyar 346 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Eklenme: 03 Ocak 2017, 10:07
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Aralık ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7.4 artışla 12 milyar 346 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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