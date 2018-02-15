İhracatta iyimserlik zirvede

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) İhracatçı Eğilim Araştırması’na göre, firmaların yüzde 77,2’si bu yıl ihracatlarının 2017’ye kıyasla artacağını öngörürken, bu oran son 5 yılın zirvesinde gerçekleşti.

OTOMOTİV BATIYA, GIDA DOĞUYA

TİM tarafından, 394 firmanın 2017’nin son çeyreğine yönelik gerçekleşmeleri ile 2018’in ilk çeyreğinden beklentilerini içeren "İhracatçı Eğilim Araştırması"nın sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre, firmaların yüzde 63,3’ü geçen yıl daha önce yapmadığı ülkelere ihracat gerçekleştirirken yarıdan fazlası birden fazla yeni pazara girdi. Firmaların üçte birinden fazlası 2018’de istihdam sayılarında artışa kesin gözüyle bakıyor. Otomotiv sektörü AB pazarında yakaladığı başarıyı Amerika kıtasına taşımayı planlarken, gıdaya dayalı sektörler de Asya ve Uzak Doğu’yu radarına aldı.

BÜYÜME DEVAM EDECEK

İhracatçılar yılın ilk çeyreğinde, büyümenin yüzde 3,7, dolar/TL’nin 3,87 ve avro/TL’nin ise yüzde 4,73 düzeyinde gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu. Bu yılın tamamında ise büyümenin yüzde 6,2 olacağı tahmin edildi.

TTM AÇILIŞLARINA HIZ VERDİK

Araştırmayı değerlendiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Firmalarımızın yüzde 77,2’si, yani her 4 firmadan 3’ü, bu yıl ihracatlarının 2017’ye göre artacağını öngörüyor. İhracat artışı bekleyen firmaların oranı hiçbir araştırmamızda bu denli yüksek olmamıştı” dedi.

Firmaların hedef pazarlarda çeşitlenmeye gideceğini aktaran Büyükekşi, “Tek bir pazara, tek bir ülkeye, tek bir bölgeye bağlı olmadan ihracat yapabilen firmalarımız sayesinde, ihracatımıza sürekliliği daha kolay yakalayacağız” dedi.