İhracatta fındık dışındaki ürünlerde artış

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2017 yılının 7 ayında (Ocak-Temmuz)802 milyon 496 bin 358 USD tutarında ihracat gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 oranında bir düşüş yaşandığını belirtti. 2017 yılı 7 ayı itibariyle bölgede gerçekleşen ihracatın iller bazında dağılımı ise Trabzon 656 milyon 113 bin 706 Dolar, Rize 85 milyon 317 bin 413 Dolar, Artvin 32 milyon 454 bin 413 Dolar, Gümüşhane ise 28 milyon 610 bin 827 Dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın fındık dışındaki ürünlerde yüzde 30 oranında artış gösterdiğini belirten Gürdoğan "İhracatın iller bazında dağılımında Trabzon ili ihracatında yüzde 3,9, Rize ili ihracatında yüzde 3,1 ve Artvin ili ihracatında yüzde7,2 oranında düşüşler yaşanırken, Gümüşhane ili ihracatında yüzde 90,6 oranında bir artış yaşanmıştır. Trabzon ili ihracatındaki düşüşün bir önceki yıl ihraç sezonuna göre fındık birim ihraç fiyatlarının daha düşük olmasından kaynaklanmakta olup, miktarsal bazda il ihracatında artış görülmektedir. Ayrıca, Trabzon ili ihracatında fındık dışındaki diğer sektörlerin toplam ihracatında yüzde 30 gibi yüksek bir oranda artış yaşanmıştır. Rize ili ihracatımızdaki düşüşte en önemli neden madencilik ürünleri ihracatında bir önceki yıl aynı dönemine oranla yaşanan düşüş kaynaklı olup, Artvin ilimiz ihracatındaki düşüş ise komşu ülkelere yapılan ihracatın bir önceki yıla oranla düşmesinden kaynaklanmaktadır. Gümüşhane ilimiz ihracatında görülen yüksek oranlı ihracat artışının nedeni ise; İl’den bu yıl önemli miktarda artış gösteren madencilik ürünlerinin ihracatında görülen artış yanında, metal fiyatlarındaki yükseliş trendi ihracatta ta önemli artışa neden olmuştur.Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2017 yılı ilk 7 ayında gerçekleşen ihracatın ürün sıralamasında; bir önceki yıla oranla yüzde 12 düşüşle 483 milyon 666 bin 676 dolar tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, yüzde 48 oranındaki artışla 136 milyon 378 bin 714 dolar tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze Ürünleri ikinci sırayı ve yüzde 14 artışla 80 milyon 718 bin 273 dolar tutarındaki ihracatla da Madencilik ürünleri üçüncü sırayı alıyor" ifadelerini kullandı.

108 ülkeye ihracat

Bölgede, 2017 Ocak-Temmuz ayları itibariyle geride kalan 7 ayda 108 farklı ülkeye ihracat yapıldığını kaydeden Gürdoğan "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Fransa ve Gürcistan oldu. Ayrıca 2017 yılında bölgede bir önceki yıla oranla en büyük ihracat artışı sağlanan ülke Fas oldu.Fas’a ihracatın 35 Bin Dolar’dan 1,7 Milyon Dolar’a çıkaraksöz konusu ülkeye Trabzon’dan önemli miktarda balık yağı ihraç edildi. Bunun yanında, Bölge ihracatında fındık dışındaki ürünlerin ihracatında yüksek oranlı yüzde 17,4 oranında da bir artış yaşandı. Ayrıca, Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatta yüzde170 oranında görülmekte olan artış önümüzdeki yılın kalan diğer döneminde ihracataartış olarak yansıyacak. Bölgeden yapılan ihracatta Güney Kore, Suudi Arabistan, İran, Peru, Hindistan, Danimarka gibi ülkelere yapılan ihracatın da yüzde100 düzeylerinin üzerinde artışlar gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

"Sarp Sınır Kapısı’nda aşırı beklemeler ihracatı olumsuz etkiliyor"

Sarp Sınır Kapısı’ndaki aşırı beklemelerin ihracatı olumsuz etkilediğini kaydeden Gürdoğan, açıklamasında "Bölge illerinden komşu ülkelere yapılan ihracatımızdaki düşüşün de yıl sonuna kadar Sarp Sınır Kapısının yapımının tamamlanması ile artış trendine gireceğini ummaktayız. Çünkü kapıda yaşanan aşırı beklemeler maalesef ihracatımıza da olumsuz olarak yansımaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesi ile ihracatçılarımız giriş çıkışlarını sorunsuz bir şekilde ve hızlı olarak yapacak olmaları ihracatımıza da olumlu yansıyacak, bu sorundan dolayı ihracatını durduran firmalarımız tekrar sevkiyatlarına başlayacaktır. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, çok basit ve maliyetsiz olarak yapılacak düzenlemeler ile ihracatçılarımızın sorunları çözülerek ihracatımızda çok büyük sıçramalar sağlanabilecektir. Yıllardır savuna geldiğimiz ve yetkili makamlara intikal ettirdiğimiz yurt dışına çıkış yapacak ihraç yüklü taşıtlara ÖTV ve KDV muafiyetli akaryakıt verecek istasyonların Bölgemizdeki sınır kapılarında da kurulması konusunda nihayet düzenleme yapılarak Bakanlar Kurulu kararı olarak yayımlanmış bulunmaktadır. Bu vesileyle sözkonusu istasyonların fiilen Bölgemiz sınır kapılarında kurularak faaliyete geçmesinin ihracatımıza yapacağı katkı her kesim tarafından görülecektir" ifadelerine yer verdi.