İhracatta dijital devrim

NEVZAT ORBAY Müjdeli haberi veren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi,“İhracatta rekorlar yılına çift haneli artışla başladık. Artık daha profesyonel adımlar atıyoruz. Hangi ülkelerin hangi ürünlerde ithalat potansiyeli var, hangi pazarlar bizim için daha uygun, pazardaki firmalara nasıl ulaşabilirim, gümrük vergileri ve lojistik maliyetleri nelerdir, hükümetimiz bu konuda nasıl destekler veriyor gibi birçok soruya cevap veren bir sistem geliştirdik. ‘İhracat Bilgi Platformu’ aracılığı ile hedeflerimize artık daha yakınız” mesajını verdi.

BİLGİ PLATFORMU KURULUYOR

Toyota’nın Sakarya Fabrikası’nda, ocak ayı ihracat rakamlarını açıklayan Büyükekşi, 12 aylık ihracatımız 158 milyar doları aştı. 1-2 ay içerisinde 160 milyar dolar barajını da aşacağız, yıl sonunda 170 milyar doların üzerine çıkacağız” dedi. 3,1 milyon kişiye istihdam sağlayan 70 bin ihracatçının temsilcisi TİM olarak, ihracatı ivmeli bir performansla artırma gayreti içerisinde olduklarını aktaran TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ülkenin ticaret elçileri olarak, Türkiye için üretmeye, alın teri dökmeye devam ettiklerini kaydetti.

FİRMALARA BÜYÜK FIRSAT

Büyükekşi, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu amaçla, TİM olarak, Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde ‘İhracat Bilgi Platformu’ adında bir sistem geliştiriyoruz. Bu, Türkiye’nin dış ticaretine ilişkin tüm veri ve bilgilerin yer aldığı bir sistem. Tek bir tıkla, ürünlerimizi hangi ülkelere hangi koşullarda ihraç edebileceğimizi göreceğiz. Hangi ülkelerin hangi ürünlerde ithalat potansiyeli var, hangi pazarlar bizim için daha uygun, pazardaki firmalara nasıl ulaşabilirim, gümrük vergileri ve lojistik maliyetleri nelerdir, hükümetimiz bu konuda nasıl destekler veriyor gibi birçok soruya cevap veren bir sistem. Hem; halihazırda ihracat yapan firmaların ihracatını geliştirecek, ihracata başlamak isteyen firmalarımız hedef pazarlara yöneltecek, hem de ihracatla uğraşmak isteyen girişimcilerimize ürün ve pazar önerileri getirecek.”

GÖZ DOLDURAN RAKAMLAR

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Kösemusul, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu ve Toyota Genel Müdürü Hiroshi Kato’nun da katıldığı toplantıda şu mesajlar öne çıktı:

-2018 Ocak ayı, ihracat tarihimizdeki en iyi 3. Ocak ayı oldu.

-Söz verdiğimiz gibi İhracatta Rekorlar Yılına çift haneli artışla başladık.

-Son 12 aylık ihracatımız da bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artarak 158 milyar dolar olarak gerçekleşti.

-Ocak ayında parite etkisi pozitif yönlü olarak 842 milyon dolar oldu. Bunda özellikle Euro Dolar paritesinin geçen seneye göre daha yüksek olması etkili. Yıl genelinde paritenin 1,20 seviyelerinde olmasını bekliyoruz.

TOYOTA'NIN KATKISI BÜYÜK

Sakarya’nın endüstriyel altyapısı oldukça kuvvetli olduğuna ve ihracat rekortmeni şirketlere ev sahipliği yaptığına işaret eden Büyükekşi, ‘2016 Yılı İlk 1000 İhracatçı Firma Araştırması’nda 7 Sakarya firmasının bulunduğunu aktardı. Büyükekşi, “2017 yılında ilimiz, ihracatını 2 kattan fazla artırdı. Yaptığı 5,2 milyar dolar ihracat ile en fazla ihracat yapan 7. ilimiz oldu. İlimizin ihracatının yüzde 93’ü otomotiv sektörü tarafından yapılıyor. Biliyoruz ki Sakarya’nın diğer sektörlerde de yüksek potansiyeli var” diye konuştu.

YÜKSEK KAPASİTELİ ÜRETİM

Totoya Genel Müdürü Hiroshi Kato da bugüne kadar Sakarya’ya 1.8 milyar Euro yatırım yaptıklarını ve 5 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti. Kato, “280 bin adet kapasite ile Sakarya tesisimiz Avrupa’nın en yüksek kapasitesine sahip Toyota fabrikası. Ürettiğimiz araçlar 100’den fazla ülkeye gidiyor” dedi.