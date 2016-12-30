İhracatta artış var

Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 4,1 azalarak 4 milyar 113 milyon dolara düştü.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Kasım ayında yüzde 73,1 iken, 2016 Kasım ayında yüzde 75,7'ye yükseldi.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0,9 azaldı



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,9, ithalat yüzde 4,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 yılı Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,7, ithalat yüzde 2,4 arttı.



Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 6,6 arttı



Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Kasım ayında yüzde 48 iken, 2016 Kasım ayında yüzde 46,7 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 5 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.



En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu



Almanya'ya yapılan ihracat 2016 Kasım ayında 1 milyar 239 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (874 milyon dolar), BAE (833 milyon dolar) ve Irak (796 milyon dolar) takip etti.



İthalatta ilk sırayı Çin aldı



Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Kasım ayında 2 milyar 1 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 822 milyon dolar), Rusya (1 milyar 294 milyon dolar) ve İtalya (878 milyon dolar) izledi.