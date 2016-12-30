Cloudflare

İhracatta artış var

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2016 yılı Kasım ayında, 2015 yılının aynı ayına göre %9,7 artarak 12 milyar 817 milyon dolar, ithalat %6 artarak 16 milyar 931 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatta artış var
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:19
Bu haber 629 kez okundu

Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 4,1 azalarak 4 milyar 113 milyon dolara düştü.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2015 Kasım ayında yüzde 73,1 iken, 2016 Kasım ayında yüzde 75,7'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2016 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,9, ithalat yüzde 4,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2016 yılı Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,7, ithalat yüzde 2,4 arttı.

Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 6,6 arttı

Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2015 Kasım ayında yüzde 48 iken, 2016 Kasım ayında yüzde 46,7 oldu. AB'ye yapılan ihracat, 2015 yılının aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak 5 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya'ya yapılan ihracat 2016 Kasım ayında 1 milyar 239 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (874 milyon dolar), BAE (833 milyon dolar) ve Irak (796 milyon dolar) takip etti.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

Çin'den yapılan ithalat, 2016 yılı Kasım ayında 2 milyar 1 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 822 milyon dolar), Rusya (1 milyar 294 milyon dolar) ve İtalya (878 milyon dolar) izledi.

 
EtiketlerİngiltereTürkiyeIrakAvrupaAlmanyaİtalyaRusyaÇinAvrupa BirliğiTürkiye İstatistik KurumuTicaret Bakanlığı6 Kasım
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
SGK'den Kilis için 'süre uzatımı' kararıSGK'den Kilis için 'süre uzatımı' kararı

SGK, Kilis'teki mükelleflerin belge teslim ve borç ödeme sürelerini uzattı.

Çeyrek altın'dan kötü haberÇeyrek altın'dan kötü haber

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla…

MAREV’de ekonomi paneliMAREV’de ekonomi paneli

Dünya Gazetesi Yazarı Rüştü Bozkurt, Türkiye’nin bu coğrafyanın merkezi olduğunu…

TETAŞ temin edeceği enerji miktarını açıkladıTETAŞ temin edeceği enerji miktarını açıkladı

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından yerli…

Emekli promosyonu ne kadar? Nasıl ödenecek? Ne zaman ödenecekEmekli promosyonu ne kadar? Nasıl ödenecek? Ne zaman ödenecek

Emekliye ödenecek promosyonlar belli oldu. Başbakan Binali Yıldırım, açıklamasında aylık…

Kahve sektörü büyümeyi sürdürüyorKahve sektörü büyümeyi sürdürüyor

Uluslararası Kahve Organizasyonu’nun istatistiklerine göre Türkiye’de kahve tüketimi ortalama yüzde…

Araç sahiplerine yılın son şoku!Araç sahiplerine yılın son şoku!

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine…

12 yaşındaki Emre Demir'e Barcelona'dan davet12 yaşındaki Emre Demir'e Barcelona'dan davet

Kayserispor'un 12 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Barcelona kulübünden davet aldı.…

Uyuşturucu satıcısından gazeteciye şok sözler!Uyuşturucu satıcısından gazeteciye şok sözler!

Bursa'da TIR'da taşıdığı 114 kilogram uyuşturucu ile yakalanan sürücü "Kime…