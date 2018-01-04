İhracatta +1 ile rekor hedefleniyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatın 2017 yılında 157.1 milyar dolara ulaştığını, ocak ayı rakamıyla 157.6 milyar dolarlık rekorun da aşılacağını belirtti. Zeybekci, “Gönlümüzdeki hedef ise 170 milyar dolar ve üzerine çıkmak” dedi. Bu da yıllık bazda 1 aylık daha ihracata (ortalama 13 milyar dolar) bedel.

Türkiye, 2017 yılında 157,1 milyar dolar ile Cumhuriyet döneminin ikinci rekor ihracatını gerçekleştirdi. 2018 yılında ise hedef 170 milyar dolara ulaşmak. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, aralık ayı ve 2017 yılı ihracat rakamlarını basın toplantısında açıkladı. Bakan Zeybekci, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, 2017’de ihracatını yüzde 10,22 artışla 157,1 milyar dolara ulaştırdığını söyledi.

Zeybekci, “2017’de ihracatımız miktar olarak yüzde 9, birim değer olarak yüzde 1,5 artış gösterdi. 2013’ten bu yana ihracatımızın birim değeri ilk defa artış gösterdi. 2014 yılına ait ‘Cumhuriyet tarihi ihracat rekoru’ olan 157,6 milyar doları bir kez daha kırmaya yakınız. İnşallah birkaç hafta içinde, 2018’in ocak ayının sonunda 157,6’lık tarihi rekorumuzu da geride bırakacağız. 2018 yılında inşallah her ay ihracat rakamını açıkladığımızda tarihi rekor olacak. Çünkü hedefimiz 170 milyara doğru hızla devam edeceğiz.” diye konuştu.

İHRACATTA BAYRAM HAVASI

Zeybekci, Türkiye’nin en son 2012’de çift haneli ihracat büyümesi yaşadığını anımsatarak, 5 yıl aradan sonra gelen çift haneli büyümenin devam etmesi için Bakanlık olarak hedefe odaklandıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin dışa dönük, ihracata, üretime dayalı büyümeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Zeybekci, “İnşallah önümüzdeki aylarda ve yıllarda ihracatımızı bir bayram havasında sizlere açıklayacağız” ifadesini kullandı.

DÜNYA TİCARETİ YÜZDE 9 ARTTI

Zeybekci, dünya ticaretinin 2017 yılının 9 ayında yüzde 9 arttığını ve bu artışta emtia fiyatlarındaki yükselişin önemli etkide bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: “ABD’nin ihracatı geçen yıl yüzde 6,2 ve Avrupa Birliği’nin (AB) ihracatı yüzde 7,4 artış göstermişken Çin’in ihracatı yüzde 7,5 arttı. Türkiye, yüzde 10,22’lik ihracat artışıyla dünya ekonomileri içinde üst sıralarda yer aldı. 2017 yılı dünya ekonomisi için bir toparlanma yılı oldu. Uluslararası kuruluşlar yüzde 3-3,5 bandında bir küresel büyüme tahmin ediyorlar. Türkiye’nin büyümesi ise 2017 sonu itibarıyla bunun yaklaşık iki katını bulacak. Bizim en önemli pazarımız AB’de büyüme 2018’de yüzde 1,5-2 bandında olacak. Küresel ticaretin 2017’de yüzde 9 civarında büyüyeceğini tahmin ediyoruz.”

EKONOMİK RİSKLER ZAYIFLADI

Zeybekci, Türkiye’nin çevresindeki siyasi ve ekonomik risklerin zayıfladığına işaret ederek, AB ekonomisinin istikrarlı büyümeye geçtiğini ve siyasi risklerin çözülme aşamasında olduğunu dile getirdi.

Bu yıl, küresel büyüme, küresel ticaret ve emtia fiyatlarındaki olumlu seviyenin devam etmesini ve ihracatı desteklemesini beklediklerini ifade eden Zeybekci, şunları kaydetti: “Bu kapsamda, 2018 yılı için ihracat hedefimiz 169 milyar dolardır. Gönlümüzdeki hedef ise 170 milyar dolar ve üzerine çıkmak. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Geçen yılın ilk günlerinde, tüm sektör temsilcilerimizle buluştuk. Uzun uzun sorunlarını dinledik ve önlerini derhal açacak önlemler aldık. Yaptığımız tüm çalışmalar sonunda hala çözülmeyen bazı konular var, bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde diğer bakanlarımızla sonuç alıcı toplantılar yapacağız. İhracatçımızın destek süreçlerini basitleştirdik, bürokrasiyi azalttık.”



