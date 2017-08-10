İhracatçıya iki müjde birden

Ekonomi Bakanı Zeybekci, “Klasik bankacılık anlayışını bir kenara bırakıyoruz” dedi

Hükümet, ihracatçının maliyetlerini düşürmek için önemli bir adım daha attı. Eximbank, reeskont döviz kredisi faiz oranlarını 10 baz puan indirdi. Türk imalat sanayisinde önemli rolü olan, toplam ihracatın yarısından fazlasını gerçekleştirmesine rağmen uygun maliyetli krediye ulaşamayan KOBİ'ler için de musluğu açtı. KOBİ'lere 2.5 milyar TL'lik destek sağlanacak.



10 PUANLIK İNDİRİM

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci dün ihracatçılara yeni desteklerin müjdesini yazılı bir açıklamayla duyurdu. Zeybekci, daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için Türk Eximbank'ın uyguladığı faizleri ve finansman maliyetlerini düşürdüklerini bildirdi. Klasik bankacılık anlayışını bir kenara bırakarak maliyetlerin düşüşüyle ortaya çıkan yeni imkânları ihracatçılara sunmaya, şirketlerin finansman yükünü azaltmaya kararlı olduklarını vurgulayan Zeybekci, şöyle konuştu: "Reeskont Döviz Kredisi faiz oranlarında 10'ar baz puanlık yüzde 20'ye varan oranlarda indirime gitme kararı aldık. Bu sayede, 4 ay vadeli reeskont döviz kredilerinin faiz oranı LIBOR/ EURIBOR+0.40 olurken 8 ay vadeli kredilerin faiz oranı da LIBOR/EURIBOR+0.65'e çekildi. 6 aya kadar vade ile kullandırılacak reeskont döviz kredilerinde LIBOR/ EURIBOR+0.50 faiz oranı uygulaması başlatıldı."

KOBİ'LERE 2.5 MİLYAR



Zeybekci, önümüzdeki dönemde sevk öncesi ve ihracata hazırlık kredilerini de sadece KOBİ'lere kullandıracaklarını belirterek, "Şirketlere ilave 2.5 milyar Türk Lirası kredi sağlanacak" dedi.