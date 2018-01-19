İhracatçıya 55 milyar liralık dev destek geldi

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gelecek günlerde Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamında, geri dönüşlerden sağlanan 5 milyar lira ile birlikte toplam 55 milyar liralık yeni bir kefalet imkanının oluşturulacağını belirterek, “Bu limitin 3’te 2’si, yatırım ve ihracata yönlendirilecek” dedi.

Şimşek, Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hazine destekli kredi garanti sisteminin geçen yıl yeniden yapılandırıldığını hatırlattı.

ÖNEMLİ SONUÇLAR DOĞURDU

Bu zamana kadarki sonuçlara bakıldığında, gerek firmaların krediye erişim sorunlarının aşılması, gerekse ekonomik büyümeye olumlu katkı yapılması anlamında son derece önemli faydalar ortaya çıktığına işaret eden Şimşek, Aralık 2017 itibarıyla uygulama kapsamında kullandırılan kredi büyüklüğünün 218 milyar lirayı, verilen kefaletin toplam büyüklüğünün ise 199 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Bu uygulamadan 202 bin şirketin yararlandığını ifade eden Şimşek, kullandırılan kefalet tutarının yüzde 73’ünün KOBİ’lere, yüzde 27’sinin ise, diğer işletmelere sağlandığını bildirdi.

BOŞLUK DOLDURULACAK

Şimşek, bu kapsamda ihracat kredilerinin payının yüzde 13, yatırım kredilerinin payının ise, yüzde 3 düzeyinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Gelecek günlerde, kalan 50 milyar liralık kefalet tutarı ve geri dönüşlerden sağlanan 5 milyar lira ile birlikte toplam 55 milyar lira tutarında yeni bir kefalet imkanı oluşturulacağını anlatan Şimşek, bu kapsamda özellikle ihracat ve yatırım faaliyetlerinin daha fazla desteklenmesinin amaçlandığını vurguladı.

Tarım işletmeleri ve kadın girişimciler için de özel limitler ayrıldığına dikkati çeken Şimşek, “Böylelikle yeni kefalet limitinin en az 3’te 2’si yatırım ve ihracata yönlendirilecek” diye konuştu.

Hazine destekli kredi garanti uygulamasına ilişkin yapılan ve 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren değişiklikle, başta kredi geri dönüşleri sonrasında oluşan kefalet boşluğunun yeniden kullandırılması imkanı olmak üzere birtakım yeniliklere gittiklerini hatırlatan Şimşek, bu çerçevede uygulama esaslarını düzenleyen yeni bir protokol çalışmasını da tamamladıklarını söyledi.

İLAVE KULLANDIRIMLAR OLACAK

Şimşek, “Toplam 55 milyar lira tutarındaki kefalet limitinin tahsis esaslarını düzenleyen yeni protokolle bazı yararlanıcı grupların öncelikli olarak uygulamadan faydalanmasını hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Protokol değişikliğiyle yararlanıcı gruplarına farklı kefalet üst limitleri, kefalet oranları ve yararlanıcı grup limiti tahsis edilmesiyle, sistemden daha fazla faydalanmalarının amaçlandığını anlatan Şimşek, kefalet oranlarının ihracatçılar ve döviz kazandırıcı faaliyeti olanlar için yüzde 100, kadın ve genç girişimciler için yüzde 90, KOBİ yatırımcıları için yüzde 85 olarak öngörüldüğünü bildirdi.

Buna ilişkin protokolün Hazine Müsteşarlığı ile KGF arasında 22 Ocak’ta imzalanacağını belirten Şimşek, kredi geri dönüşlerine göre yıl içinde ilave kefalet kullandırımlarının söz konusu olacağını kaydetti.