İhracatçının hükümetten 10 isteği

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türkiye İhracat Haftası, Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatçılar olarak Başbakan Yıldırım'dan talepleri olduğunu söyledi. TİM Başkanı Büyükekşi 10 madde sıraladı.

Büyükekşi'nin açıklamalarına göre ihracatçıların Başbakan Yıldırım'dan 10 talebi şöyle:

- Gümrüklerde mesai saatleri dışında yapılan işlemler için ek bedelin kaldırılması,

- KDV yükü finansman sorununun çözümü,

- Ar-Ge ve inovasyon alanında özel sektörün daha fazla desteklenmesi,

- Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenme çalışmalarının hızlandırılması,

- Büyüme modelinin inovasyon temelinde yeniden tasarlanması,

- Avrupa Birliği ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni fasıllar açılması,

- İhracatçıların kur riski konusundaki çalışmaların hızlandırılması,

- Esnek Çalışma Sistemi ve Kıdem Tazminatı ile ilgili düzenlemelerin hayata geçirilmesi,

- Dış ticarette ordino ödemelerinin kaldırılması,

- Eğitim sisteminde üretimin önemini anlatılacak düzenlemeler yapılması.

Zeybekci: Talepleri aldık, desteğimiz sürecek

Konu üzerine açıklamada bulunan Ekonomi Bakanı Zeybekci, Mehmet Büyükekşi'nin bugün Başbakan Yıldırım'a arz ettiği ihracatçıların 10 talebini aldıklarını ve ihracatçılara desteğin süreceğini ifade etti.