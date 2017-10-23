İhracatçıların umudu bu randevuda

Türkiye İhracatçılar Meclisi, ekonomi yönetimi ile ihracatçıları İstanbul Kongre Merkezi'nde 1-3 Kasım'da düzenleyeceği İhracat Haftası etkinliğinde buluşturuyor. Üç gün boyunca düzenlenecek oturum ve panellerde ihracatçıların gündemindeki konular tartışılacak.

Öte yandan Ekim 2017 İhracat Rakamları, etkinliğin ilk günü olan 1 Kasım'da Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından açıklanacak.

İş dünyasının önde gelen isimleri ile ekonomi bürokrasisinde makro politikaların uygulayıcı isimleri yine 1 Kasım'da gerçekleşecek 'İhracat Meydanı' oturumunda aynı sahnede buluşacaklar. İhracat Meydanı'nda kur riski, ihracatın finansmanı, Ar-Ge ve inovasyonu tartışacak.

İhracat Meydanı'na katılacaklar isimler şöyle:

"Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, TGS Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tanrıverdi, TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu, Şölen Gıda CEO'su Elif Çoban, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı Melih Han Bilgin, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Osman Çetinkaya ve Vestel CEO'su Osman Yüngül"

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Küresel ekonomik ve siyasi gelişmelerden, ihracatın finansmanına, lojistik ve gümrük uygulamalarından, hizmet ihracatına, dijital dönüşüme kadar ihracatımızı ilgilendiren her konuyu tek tek inceleyeceğiz" dedi.

Bakanlar, ihracatçıları güncel gelişmeler hakkında bilgilendirecek

İhracat Haftası etkinliklerinin yapılacağı üç gün boyunca bakanlar, düzenlenecek özel oturumlarda ihracatçıların gündemindeki konuları ele alacak. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kur riski üzerine bir konuşma yapacak. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, ihracatta gümrük ile lojistik uygulamalarıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vergi Reformu'nu anlatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, istihdam politikaları ve kadın istihdamında yapılacakları aktaracak. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önemi giderek artan hizmet ihracatını ele alacak. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayide dijitalleşme ile ilgili konuşacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise tarım politikaları ile ilgili güncel konuları ihracatçılara aktaracak.

İhracatçı, bürokratlara soracak

İhracatçı birlikleri başkanlarının moderatörlük yapacağı 'İhracatçılar Soruyor' başlığı altında düzenlenecek panellerde Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Bilim Sanayi ve Teknoloji ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın müsteşar, müsteşar yardımcısı ve genel müdür düzeyinde bürokratları katılacak. Her bir bakanlığın bürokratları kendi bakanlıklarına özel düzenlenecek panellerde ihracatçıların sorularını yanıtlayacak.

Etkinliğe alım heyetleri katılacak

İhracat Haftası etkinliklerinde ayrıca TİM'in İhracat Pusulası programı kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek. Üç farklı günde Rota sırasıyla Fas, Endonezya ve Singapur'a dönecek.

Etkinlik boyunca gerçekleştirilecek alım heyetleri organizasyonlarında ise ihracatçılar, potansiyel alıcılarla birebir görüşme imkanı yakalayacak. Etkinliğe 60 farklı ülkeden 650 ithalatçının katılması bekleniyor.