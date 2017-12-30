Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İhracatçılardan yönetmelik ikazı

İhracatçılar, ‘Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği’ taslağının bu haliyle Ticaret Kanunu’na aykırı olduğu ikazında bulundu.

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:36
İhracatçılardan yönetmelik ikazı

Demir ile demir dışı ihracatçıları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği’ taslağının sektörün görüşü alınarak yeniden düzenlenmesini istedi.

İhracatçılar, taslağın bu haliyle Ticaret Kanunu’na aykırı olduğu ikazında bulundu. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ersoy Ulubaş, “Metinde ‘tavan ücret tarifesi’ ve ‘bakanlık, ücret tarifesi uygulaması getirebilir’ şartları yer alıyor. Bu ücretlerin kanuna uygun olmadığını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 09:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu ismi kimse beklemiyordu... Sürpriz sol bek
    1. Bu ismi kimse beklemiyordu... Sürpriz..
    2. Konaklamak için en erken 10 ay önceden..
    3. 35 milyarlık değer rekor satış getirdi
    4. 19.999... Bu rakama dikkat
    5. 2017'nin en çok kazandıran yatırım aracı
    6. En son 300 yıl önce olmuştu... Yine..
    7. Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketi..
    8. Özel şirketler çalışanı sevindirecek
    9. Amerika'da olağanüstü güvenlik..
    10. Otellerin gelirleri kur artışına gitti
    11. Adana’da şaka gibi olay… Bu halde..
    12. İhracatçılardan yönetmelik ikazı
    13. Dış ticaret açığı kasım ayında arttı
    14. Adana'da FETÖ'nun 'Emniyet imamı'..
    15. Tesettüre uymayanın cezası açıklandı...
    16. Sanayicilerden 2018 uyarısı..
    17. Erdoğan’ın özel kol saati
    18. Bülent Arınç, Abdullah Gül hakkında..
    19. İhracatçılar sözünü tuttu
    20. Aydın'da trafik kazası: 3 kişi yaralı
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
    Asgari ücret belli oldu!
    Asgari ücret belli oldu!
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    2018 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zam oranı
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu
    Arap turistler akın ediyor! Saati 200 lira… İzdiham oldu
    Şok! Kahraman ilan edilmişti… FETÖ’cüyüm dedi! Teslim oldu
    Şok! Kahraman ilan edilmişti… FETÖ’cüyüm dedi! Teslim oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 30.12.2017
    İran bir anda karıştı… ‘Ölüm’ sloganları atılıyor!
    İran bir anda karıştı… ‘Ölüm’ sloganları atılıyor!
    Türkiye, İran'ı ikiye katladı
    Türkiye, İran'ı ikiye katladı