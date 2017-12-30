İhracatçılardan yönetmelik ikazı

Demir ile demir dışı ihracatçıları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği’ taslağının sektörün görüşü alınarak yeniden düzenlenmesini istedi.

İhracatçılar, taslağın bu haliyle Ticaret Kanunu’na aykırı olduğu ikazında bulundu. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ersoy Ulubaş, “Metinde ‘tavan ücret tarifesi’ ve ‘bakanlık, ücret tarifesi uygulaması getirebilir’ şartları yer alıyor. Bu ücretlerin kanuna uygun olmadığını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.