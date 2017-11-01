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ihracatçılardan 10 istek

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, İhracat Haftası'nın açılışında yaptığı konuşmada hayata geçmesini istedikleri 10 maddelik talep listesini açıkladı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 16:43
ihracatçılardan 10 istek

Ardından, Büyükekşi, Başbakan Yıldırım’dan hayata geçmesini istedikleri 10 talebi sıraladı:

1- İhracatçılarımız, gümrüklerdeki mesai saatleri dışında yaptıkları işlemler için ek bedel bu kaldırılmalı.
2- KDV reformunun bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz.
3- Gümrük Birliği anlaşması güncellenmeli.
4- AB ile ilişkiler güçlendirilmeli yeni fasıllar açılmalı.
5- Büyüme modeli inovasyon temelinde yeniden tasarlanmalı.
6- Ar-Ge ve inovasyona destek.
7- Kur riskini kaldıracak çalışmalar hızlanmalı.
8- Esnek çalışma sistemi ve kıdem tazminatı çalışmaları hayata geçirilmeli.
9- Dış ticaretle uğraşan şirketler mevzuatta yeri olmamasına rağmen 700 milyon TL’ye yakın ordino parası ödeniyor buna çözüm bulunmalı.
10- En büyük atılım eğitimde gerçekleştirilmeli.”

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 16:43
  1. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi
  2. İhracat Haftası
  3. TİM İhracat Haftası
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