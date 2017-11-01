ihracatçılardan 10 istek

Ardından, Büyükekşi, Başbakan Yıldırım’dan hayata geçmesini istedikleri 10 talebi sıraladı:

1- İhracatçılarımız, gümrüklerdeki mesai saatleri dışında yaptıkları işlemler için ek bedel bu kaldırılmalı.

2- KDV reformunun bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz.

3- Gümrük Birliği anlaşması güncellenmeli.

4- AB ile ilişkiler güçlendirilmeli yeni fasıllar açılmalı.

5- Büyüme modeli inovasyon temelinde yeniden tasarlanmalı.

6- Ar-Ge ve inovasyona destek.

7- Kur riskini kaldıracak çalışmalar hızlanmalı.

8- Esnek çalışma sistemi ve kıdem tazminatı çalışmaları hayata geçirilmeli.

9- Dış ticaretle uğraşan şirketler mevzuatta yeri olmamasına rağmen 700 milyon TL’ye yakın ordino parası ödeniyor buna çözüm bulunmalı.

10- En büyük atılım eğitimde gerçekleştirilmeli.”