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İhracatçılar Zirvesi bugün başlıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen yabancı firmaları Türk firmalarla buluşturan 'İhracat Haftası' bugün başlıyor.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:29
İhracatçılar Zirvesi bugün başlıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen "İhracat Haftası" bugün İstanbul'da başlıyor. 1-3 Kasım tarihlerinde yaklaşık 700 yabancı firma, kurum ve kuruluş temsilcileri Türk firmaları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

Kolombiya'dan Hindistan'a, Kanada'dan Güney Afrika'ya 66 ülkeden "Tekstil ve Hammaddeleri, Çimento, Cam, Seramik, ve Toprak Ürünleri, Yaş Meyve-Sebze, Makine ve Aksamları, Çelik, Deri ve Deri Mamulleri, Elektrik-Elektronik, Zeytin ve Zeytinyağı, Otomotiv Sanayi, Mobilya, Kağıt, Orman Ürünleri" ve daha birçok sektörden yabancı firmaların satın alma temsilcileri üç gün boyunca İstanbul Kongre Merkezi'nde ticari ilişkileri artırma çalışmaları yapacak.

İhracat Haftası'nın açılışını Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yapacak. Etkinlik kapsamında Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ ile Maliye, Sanayi, Gümrük, Ulaştırma, Çalışma Bakanları da ihracatçılara hitap edecek.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 12:29
  1. Türkiye İhracatçılar Meclisi
  2. İhracat Haftası

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