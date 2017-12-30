İhracatçılar sözünü tuttu

SİNAN BAKIR / İSTANBUL 2017’yi “İhracatta atılım yılı” ilan ettiklerini ve hedefledikleri rakamı geçeceklerini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İhracatçılarımız sözünü tuttu ve 11 ayda bu rakamı yakaladı” dedi. Büyükekşi, 2018 için de “Herkes ihracatçı olmalı, hedefimiz 170 milyar dolar” mesajını verdi.

Türkiye, 2017’yi ekonomi alanında önemli gelişmelere imza atarak kapatırken, ihracatçılar revize edilen Orta Vadeli Program’da belirtilen 156,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor.

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) geleneksel “Yılbaşı Buluşması”nın 13’üncüsü Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. TİM ve Vestel ana sponsorluğunda, Arçelik’in desteğinde gerçekleştirilen etkinlikte, EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimler bir araya geldi.

Etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, bitimine sayılı günler kalan 2017’nin, ihracatçılar açısından son derece olumlu geçtiğini belirterek, Orta Vadeli Program’da (OVP) bu yıla ilişkin ihracat hedefinin 153 milyar dolar olduğunu hatırlattı.

2018’DE HEDEF 170 MİLYAR DOLAR

Büyükekşi, kendilerinin 2017’yi “İhracatta atılım yılı” ilan ettiklerini ve bu rakamı geçeceklerini söylediklerini aktararak, “İhracatçılarımız sözünü tuttu ve 11 ayda bu rakamı yakaladı. Geçtiğimiz ay OVP revize edildi ve ihracat hedefi 156,5 milyar dolara yükseltildi. Biz, onu da geçtik. 2018 için OVP’de 169 milyar dolarlık ihracat hedefi var. Biz 170 milyar doların üzerine çıkmak istiyoruz. Dünya dış ticaretinin 2018’de yüzde 4-5 büyümesi, yaklaşık 17 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor. İhracatçılar açısından 10 veriden 9’u pozitif. Bu yüzden inşallah bu hedefi yerine getireceğiz” diye konuştu. Bütün firmalara ihracatçı olmaları çağrısında bulunan Büyükekşi, sürdürülebilir büyümenin ihracatla gerçekleşebileceğini sözlerine ekledi.

TOPRAK: ÖZEL SEKTÖR DİNAMİK

EGD Başkanı Celal Toprak ise her yıl ekonomide zor bir yıl geçirileceğine dair haberler yapıldığına işaret ederek, ancak yıl sonunda zorluğun aşıldığından ve başarılı olunduğundan bahsedildiğini söyledi. Bu durumun, özel sektörün dinamik yapısını gösterdiğini vurgulayan Toprak, “Bugünkü büyümeyi ve diğer olumlu enstrümanları özel sektörün dinamik yapısına borçluyuz. O dinamik yapıyı da biz yansıtıyoruz. Özel sektör ile ekonomi gazetecileri arasında böyle bir iş birliği var” dedi.

MESLEKTE 20 YILINI DOLDURANLAR ONURLANDIRILDI

EGD yılbaşı buluşmasında, Türkiye ekonomisine yaptıkları katkılar dolayısıyla vefa örneği gösterilmesi kapsamında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel ve Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar’a şükran plaketi verildi. AKİT Gazetesi Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’nın da bulunduğu ekonomi basınında 20 yılını dolduran isimlere de plaket takdim edildi.