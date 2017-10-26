''9 firmalık liste sınırlaması Türkiye'ye zarar verir''

Yaş meyve sebze ihracatçıları Rusya’ya marul, aysberg, biber ve balkabağı ihracatında 9 firmalık liste sınırlamasına itiraz ediyor. Önümüzdeki günlerde Rusya’ya başlaması beklenen domates ihracatında da sınırlı sayıda firmaya izin verileceği haberleri üzerine Yaş meyve sebze ihracatçıları, Rusya’ya ihracatta liste krizinin aşılması için Başbakan Binali Yıldırım’dan destek istedi.

BAŞBAKAN’A RAPOR SUNULDU

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Seyyar, İzmir’de düzenlenen Ege Ekonomik Forum Toplantısı’nda Başbakan Binali Yıldırım’a Rusya’ya taze meyve sebze ihracatında firma kısıtlamasının kaldırılması talebiyle ilgili bir rapor sundu.

BU KRİZİ AŞACAĞIZ

Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na iletilen resmi yazıda, Rusya’ya; marul, aysberg, biber ve kabak/balkabağı ürünlerinin ihracatını sadece 9 firmanın yapabileceğinin belirtildiğini ifade eden Seyyar, “Önümüzdeki dönem Rusya tarafından ithal izni verilmesi beklenen domates ürünü için de benzer bir uygulama ile birkaç Türk firmasına Rusya Federasyonu’na ihracat izni verileceği duyumları alıyoruz. Bu son derece yanlış bir uygulama, bu yanlıştan dönülmesi için Sayın Başbakanımızdan destek talebinde bulunduk. Başbakanımızın desteği ile bu krizi aşacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

FİRMALARIN PAYI DÜŞÜK

Türkiye’den Rusya’ya 2017 yılının Ocak – Eylül döneminde 376 firmanın 302 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yaptığı bilgisini paylaşan Seyyar, marul, aysberg, biber ve kabak/balkabağı ihracatı için izin verilen 9 firmanın toplam ihracattaki payının yüzde birin altında olduğunu, bu uygulamanın kalıcı olması halinde Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında büyük yara alacağını dile getirdi.

Türk firmalarının Rusya’ya taze meyve sebze ihracatının, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi Arasındaki İşbirliği Protokolü hükümlerine göre yürütüldüğünü hatırlatan Rıza Seyyar, “Türkiye’den Rusya Federasyonu’na taze meyve ve sebze ihracatında, firma sınırlaması uygulaması yerine firmaların yeterlilik standartlarının belirlenerek bu standardı sağlayan tüm ihracatçı firmalarımızın eşit şartlarda serbest ticarete uygun ihracat yapabilmesine olanak sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi tüm sektör mensuplarımızın beklentisidir” diyerek sözlerine son verdi.

RUSYA’YA İHRACATTA SULTANİ YAŞ ÜZÜM BAŞI ÇEKİYOR

Türkiye, 01 Ocak – 23 Ekim 2017 döneminde Rusya’ya 352 milyon 637 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdi. İhracatta sultani yaş üzüm 53 milyon dolarlık tutarla zirvenin sahibi olurken, limon ihracatı 50 milyon dolar ile ikinci sırayı aldı. Zirvenin üçüncü basamağında ise 29 milyon dolarlık ihracatla nektarin yer aldı.

Türkiye, 2017 yılının geri kalan diliminde; Rusya’ya 25 milyon dolarlık şeftali ve taze kayısı, 22 milyon dolarlık kiraz ve kuru soğan ihraç etti. Türkiye, 2017 yılında Rusya’ya 95 çeşit taze meyve sebze ihraç etme başarısı gösterdi.