İhracatçılar ‘Maden’ buldu

İhracatını en çok artıran iller sıralamasında birinciliği Muş alırken, bunu Tunceli ve Kars takip etti. İhracatı en çok düşen il ise Bayburt oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre, 2017 yılında ihracatını en fazla artıran il Muş oldu. 2017 yılında Muş’tan yapılan ihracatın toplamı 2016 yılına göre 8 kat artarak 4 milyon 504 bin dolara çıktı.

Muş’un bu başarısında 3 kata yakın artış gösteren madencilik ürünlerinin ihracatı önemli rol oynadı. 2016 yılında Muş’ta 132 bin dolar olan madencilik ürünleri ihracatı 2017 yılında 4 milyon 44 bin dolara çıktı.

EN FAZLA DÜŞÜŞ BAYBURT’TA

TİM verilerine göre ihracatını en fazla artıran ikinci il ise Tunceli oldu. 2017 yılında Tunceli’den yapılan meyve sebze ürünleri ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 40 kat artarak 4 bin dolardan 196 bin dolara yükseldi. İhracatını artıran iller sıralamasında üçüncü olan Kars’ta da madencilik ürünleri ihracatı 3 kat artışla ilk sırada yer aldı. TİM verilerine göre ihracatı gerileyen illerin başını ise Bayburt çekti. Bayburt’tan 2017 yılında yapılan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 98 gerileyerek 6 milyon 913 dolardan 117 bin dolara indi. İhracatı gerileyen iller sıralamasındaki Siirt oldu. Siirt’ten yapılan ihracat, bir önceki yıla oranla yüzde 76 düşüş gösterdi. Adıyaman’dan yapılan ihracatta ise yüzde 60 kayıp yaşandı.

GÜMÜŞHANE'Yİ 'GÜMÜŞ' UÇURDU

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane’nin ihracatını 2017 sonu itibarıyla 51 milyon 690 bin dolara yükselttiğini, söz konusu ihracatın 51 milyon dolarını maden ürünlerinin oluşturduğunu belirtti. Akçay, ihracat rakamlarının bu denli artmasında, kentte üretim yapan Gümüştaş Madencilik ve Ticaret AŞ’nin şirket merkezini Gümüşhane’ye taşımasının önemli rolü olduğuna dikkati çekti. Akçay, Yeni Zigana Tüneli ve Salyazı Havalimanı’nın tamamlanmasıyla nakliye maliyetinin ucuzlayacağını ve kentteki firmaların daha fazla ihracata yöneleceğini vurguladı.

AR-GE’YE AĞIRLIK VERECEĞİZ

Ege İhracatçı Birlikleri 2016 yılında 10 milyon 900 milyon dolarlık ihracata imza atarken, 2017 yılında yüzde 9’luk artışla 11 milyar 838 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

2017 yılı için ortaya koyduğu 11.5 milyar dolar ihracat hedefini aşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2018 yılı için ise; yüzde 8’lik ihracat artış hedefleri olduğunu kaydetti. Ünlütürk, “2018 yılında da benzer bir başarıyı tekrarlamak için katma değerli ürün ihracatı için tasarım, inovasyon ve Ar-Ge ağırlıklı çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.





EİB HEDEFİ 12'DEN VURDU

-Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2017 yılında yaptığı ihracatta sanayi ürünleri 6 milyar 448 milyon dolarlık ihracatla büyük dilimi aldı.

-Tarım ürünleri ihracatı ise yüzde 3’lük yükselişle 4 milyar 520 milyon dolara çıktı.

-Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 14 gelişimle 869 milyon 695 bin dolara yükseldi.

-Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2017 yılında 1 milyar 265 milyon dolarlık ihracat rakamıyla EİB bünyesinde en fazla ihracat yapan birlik olarak kayıtlara geçti.

-Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği bu yıl ihracatını yüzde 8’lik artışla 1 milyar 28 milyon dolara çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi.

-Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2017 yılında da bir basamak tırmandı ve 935 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü basamağının sahibi oldu.

-2017 yılında ihracatı yüzde 6 düşen Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise 928 milyon 556 bin dolarlık ihracatla dördüncü sırada kendine yer buldu.

-Ege Maden İhracatçıları Birliği, 869 milyon dolarlık ihracatla beşinci oldu.

-Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2017 yılında Türkiye’ye 784 milyon 194 bin dolar döviz kazandırdı.

-Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 2017 yılında ihracatını 739 milyon 527 bin dolara yükseltti.

-Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 18’lik ihracat artışıyla 250 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı.

-Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 138 milyon dolar ihracata imza attı.