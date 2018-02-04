İhracata yatırımla kanatlı dopingi

Türkiye ekonomisinin büyümesine yatırım, istihdam ve üretimle destek veren beyaz et üreticisi Şenpiliç, Osmaniye’de kuracağı entegre tesis için önemli bir adım attı. Yatırım değeri 400 milyon lira olan tesiste günlük 450 bin adet kesim kapasiteli bir kesimhane ile yıllık 579 bin 500 ton üretim kapasiteli bir yem fabrikasına yer verilecek. 2018’in son çeyreğinde devreye alınması planlanan tesise kuluçkahane ve damızlık çiftlikleri de eklenecek. Şirket, 30 bin ton olan yıllık ihracatını da yükseltmeyi hedefliyor.

3 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM

200 kilometre yarıçaplı bir alanda faaliyet yürütecek tesisin üretimine katkı sunmak için çevredeki 840 çiftlikle anlaşma yapılacak. Toplam 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak. Bu da yaklaşık olarak 20 bine yakın kişinin yaşamına dokunulacağı anlamına geliyor.

40'INCI YILINI KUTLUYOR

Şenpiliç Onursal Başkanı Haşim Gürdamar, Türkiye ekonomisinin büyümeye devam etmesi için yatırımların şart olduğunu vurgulayarak, “Bizim iş adamı olarak vazifemiz, yeni yatırımlar yapmak, o yatırımın etrafındaki ekosistemi büyütmek, daha fazla insana iş ve aş fırsatı sunmak. Bu vesileyle 400 milyon liralık yatırımla kuracağımız yeni entegre tesisimizi, ekonomimize ve halkımıza kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz” diye konuştu. Şirketinin 40 yaşında olduğunu kaydeden Gürdamar, “40 yılda aldığımız mesafe, bizim olduğu kadar Türkiye’nin de başarısıdır. 40. yılımızda Şenpiliç’in doğup büyüdüğü Sakarya’dan sonra ilk kez, ülkemizin bir başka güzide şehrinde, Osmaniye’de yeni bir yatırımın temelini atıyoruz” dedi.

400 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Piliç üreticisi Şenpiliç’in Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kuracağı entegre tesisin temel atma töreninde konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, beyaz et rağbetinin arttığına işaret etti. Bu rağbetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeybekci, “Tabii 2017’de beyaz et ihracatımız 2016’ya göre yüzde 48 arttı. Biz böyle şeylere Türkiye’de alıştık. Ama dünyada böyle artışları gören ülkelerde yer yerinden oynar” şeklinde konuştu.

OSMANİYE’NİN İHRACATI 1 MİLYAR DOLAR

Osmaniye’ye yapılan yatırımlara da değinen Zeybekci “Osmaniye, AK Parti döneminin başarı hikâyelerine önemli bir örnektir. Bugün burada 7 bin 200 dönüm organize sanayi bölgesine ilave olarak bir o kadar daha yer talep ediliyor. Tamamının müşterisi ve yatırımcısı hazır. Osmaniye’nin 2002’deki ihracatı 700 bin dolar, bugün 1 milyar dolar. Bu ilimiz bu coğrafyanın ortasında parlayan bir yıldız. Tabii Türkiye de Osmaniye gibi her alanda atılım yapıyor, yapacak da” değerlendirmesinde bulundu.