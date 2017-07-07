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İhracata destek ödemelerinde e-imza dönemi başlıyor

Destek ödemesine ilişkin belgelerin elektronik ortamda firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde yüklenmesi durumunda, orijinal evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazı aranmayacak.

07 Temmuz 2017 Cuma 09:10
İhracata destek ödemelerinde e-imza dönemi başlıyor

İhracata destek ödemesine ilişkin belgelerin elektronik ortamda firmalar tarafından E-İmza uygulaması çerçevesinde yüklenmesi durumunda, orijinal evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazına gerek kalmayacak.

Ekonomi Bakanlığının "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Destek ödemesine ilişkin belgelerin elektronik ortamda otomasyon sistemlerine firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde yüklenmesi durumunda, orijinal evrakların başvuru yapılan kurum ve kuruluşlara ibrazı aranmayacak.

Firmalar tarafından e-imza uygulaması çerçevesinde otomasyon sistemlerine yüklenen destek ödemesine konu belgelerin eksiksiz bir şekilde muhafaza yükümlülüğü ve denetime karşı sorumluluğu, destek başvurusunda bulunulmasından itibaren 10 yıl boyunca firma yetkililerine ait olacak.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 09:10
  1. ihracat
  2. e-imza
  3. gazete
  4. E-İmza
  5. Resmi Gazete
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