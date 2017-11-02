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İhracat yapmayan şirketlerin döviz kredisi kullanmasına izin verilmeyecek

Başbakan Yardımcısı Şimşek, döviz girdisi olmayan şirketlere dövizle borçlanma izni verilmeyeceğini açıkladı.

02 Kasım 2017 Perşembe 14:32
İhracat yapmayan şirketlerin döviz kredisi kullanmasına izin verilmeyecek

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk bankalarına herhangi bir soruşturma başlatıldığı spekülasyonunun doğru olmadığını belirtti ve Döviz girdisi olmayan şirketlere Dövizle borçlanma izni verilmeyeceğini kaydetti. Bunun yanı sıra, Şimşek, büyük şirketlere Döviz hedge zorunluluğu getirmeyi planladıklarını dile getirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin sorularını cevaplayan Şimşek, açıklamasında, Hazine'nin spekülasyon risklerinden korunmak adına ek borçlanma planları yaptığı ifadesine yer verdi. 

Hazine'nin 2018'e girilirken "yüksek seviyede nakit" tutacağını belirten Şimşek, Türkiye'nin zamanı 2018'in ilk çeyreği olarak belirlenmiş 56 milyar liralık borç geri ödemesinde bulunacağını söyledi. Şimşek, Hazine'nin alacağı bu nakit pozisyonunun faizlerde hızlı bir artışın önüne geçeceğini belirtti.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının alacağı yetki doğrultusunda, ihracatçı olmayan küçük işletmelere dövizle borçlanmayı yasaklayacaklarını belirterek, "İhracatçılara son 3 yıllık ortalama yıllık ihracatlarının belirleyeceğimiz kata kadar döviz veya dövize dayalı borçlanmaya izin vereceğiz. Büyük şirketleri de eğer ihracatçı değillerse, mutlaka finansal korumaya zorlayacağız." dedi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 14:32
  1. döviz kredisi
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