‘İhraç edilen menkul kıymetler çok cazip’

Türkiye ekonomisi, katılım bankacılığı sektörü, Türkiye Finans’ın 2017 performansı ve bu yıla ilişkin öngörülerini AA muhabiri ile paylaşan Kanat, katılım bankacılığının temel bilanço kalemlerinde bankacılık sektörünün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiğini söyledi. Katılım bankalarının canlı kredilerde ve mevduatta Kasım 2017 itibarıyla bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 28 büyüdüğünü, aynı dönemde bankacılık sektöründe bu kalemlerde sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 18 artış yaşandığını ifade etti. Kanat, katılım bankalarının aktiflerinin yüzde 21, bankacılık sektörünün yüzde 20 artış gösterdiğini belirterek, “Karlılıkta ise katılım bankalarının net kar artışı; 2017 Kasım ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 olarak gerçekleşerek, sektördeki yüzde 29 büyümenin üzerine çıktı. Sermaye yeterliliği standart oranında ise yine bankacılık sektörü üzerinde performans gösterildi. Sektörün 2017 Kasım oranı yüzde 16,43 iken, katılım bankacılığı sektörü oranı yüzde 16,80’dir” şeklinde konuştu.

Katılım bankacılığı sektörünün istenen seviyeye ulaşma konusunda istekli olsa da henüz hedeflenen noktaya ulaşmadığına işaret eden Kanat, bununla birlikte sektörün 2025 hedefi olan yüzde 15 pazar payını gerçekleştirme hususunda katılım bankacılığının gayretlerinin sürdüğünü dile getirdi.