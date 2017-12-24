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İhraç edilen kişiler arasında dikkat çeken isim

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi eski Kaymakamı Kadir Güntepe, 695 sayılı KHK ile ihraç edildi.

24 Aralık 2017 Pazar 11:51
İhraç edilen kişiler arasında dikkat çeken isim

Olağanüstü Hal kapsamında hazırlanan ve Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 695 sayılı kanun hükmünde kararname ile İçişleri Bakanlığı'ndan da 20 kişi ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilenler arasında, bir dönem Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kaymakamı olan Kadir Güntepe de yer aldı.

FETÖ'DEN YARGILANIYOR

Beytüşşebap Kaymakamı olduğu dönemde rütbe tenzili ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Güntepe, daha sonra FETÖ/PDP terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, tutuklanmıştı. Hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Güntepe'nin yargılaması Gaziantep 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Hazırlanan iddianamede, Güntepe'nin, şifreli haberleşme programı ByLock'a 27 Ağustos 2014 tarihinde giriş yaptığını ve 483 kez kullandığı iddia edilmişti. Güntepe Beytüşşebap'ta Jirki Aşireti tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin protesto edildiği gösteride de konuşma yapmıştı.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 11:51
  1. Resmi Gazete
  2. Kadir Güntepe
  3. İçişleri Bakanlığı
  • muhabirmuhabir4 sa önce
    ALLAH'IN mülkünde barınıp heran ona nankör davranan bu LÂNETLENMİŞ yahudiler yolun sonuna gelindiğini hissediyor ve dünyanın bütün vadilerindeki çakallarını yardıma çağırıyorlar.Kim ne yaparsa yapsın kurtuluş careleri Y O O K.Cehennem onları bekliyor bu rabbimizin kafirlere vadi'dir mutlaka gerçekleşecek.REİS bütün dünyaya kurtuluş yolunu gösteriyor isteyen uyar isteyen HUTAME'nin dibini boylar.
  • CanCan4 sa önce
    Musluman muslumana takiye yapar mi yapmaz.siz once kendi muslumanliginiza bakin.yamuk herifler
  • İbrahim İbrahim 5 sa önce
    Senin bu manidar açıklaman müslümanlık oluyorda yargının yasadışı örgüt üyelerini devlet kurumlarından temizlemesi olmuyor demek!Bu kadar zoruna gitti demek!hâlâ utanmadan fetöcüleri savunuyorsunuz ya ALLAH topunuzun belasını versin...
  • sukru onuksukru onuk5 sa önce
    Acaba silebilirmiym dusuncesiyle hts kayitlarini sorgularken kendi kendini ele vermis . yoksa munafikane yaklasimlakripto feto dusmanliginda birinci sirayi kimseye kaptirmazdi . bunlarin koku kurutulmasa millet rahat yuzu gormez .
  • MTSMTS6 sa önce
    Sen sikayatini pensilvania gönders fetö kullasi
  • NN6 sa önce
    SIRASI GELENGELİR SIRASI GELEN GIDER
  • Merhamete merhametMerhamete merhamet7 sa önce
    Önce şu sorulara cevap bulmak lazım:1-Bunlar o işi nasıl elde ettiler? 2- O işi elde ederken kimleri işinden ettiler veya yolunu tıkadılar?3- Şu an çalışmaya devam edenler aldıkları tallimat gereği devletin işlerini yavaşlatarak halkla devleti karşı karşıya getirme girişimleri kul hakkı değil midir?4- Eğer darbe gerçekleşseydi bu kuzucuklar kurt kesilip aceba kimlerin canını yakacaktı?
  • AhmetAhmet8 sa önce
    Bu müslümanlık mı insanları işinden gücünden etmek iyi bir şey mi buna nasıl çanak tutarsanız anlamıyorum. Akit gazetesi zulme karşı olan bir gazete ,böyle hukuksuzluk dünyada yoktur.
  • Alparslan1071Alparslan107110 sa önce
    Münafıklar,bulunduğu kabın şeklini alan melunlar,Allahın cc laneti İslam düşmanlarının üzerinde daim olsun.
  • ademadem10 sa önce
    Münafıklık çağ atladı ağlayankardinal ile. Talebeleri de ondan geri kalmadı. Ahirette ehli kitap ile haşrolunca anlarsınız hain güruh
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