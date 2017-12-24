İhraç edilen kişiler arasında dikkat çeken isim
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi eski Kaymakamı Kadir Güntepe, 695 sayılı KHK ile ihraç edildi.24 Aralık 2017 Pazar 11:51
Olağanüstü Hal kapsamında hazırlanan ve Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 695 sayılı kanun hükmünde kararname ile İçişleri Bakanlığı'ndan da 20 kişi ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilenler arasında, bir dönem Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Kaymakamı olan Kadir Güntepe de yer aldı.
FETÖ'DEN YARGILANIYOR
Beytüşşebap Kaymakamı olduğu dönemde rütbe tenzili ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Güntepe, daha sonra FETÖ/PDP terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, tutuklanmıştı. Hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Güntepe'nin yargılaması Gaziantep 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.
Hazırlanan iddianamede, Güntepe'nin, şifreli haberleşme programı ByLock'a 27 Ağustos 2014 tarihinde giriş yaptığını ve 483 kez kullandığı iddia edilmişti. Güntepe Beytüşşebap'ta Jirki Aşireti tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin protesto edildiği gösteride de konuşma yapmıştı.
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muhabir4 sa önce ALLAH'IN mülkünde barınıp heran ona nankör davranan bu LÂNETLENMİŞ yahudiler yolun sonuna gelindiğini hissediyor ve dünyanın bütün vadilerindeki çakallarını yardıma çağırıyorlar.Kim ne yaparsa yapsın kurtuluş careleri Y O O K.Cehennem onları bekliyor bu rabbimizin kafirlere vadi'dir mutlaka gerçekleşecek.REİS bütün dünyaya kurtuluş yolunu gösteriyor isteyen uyar isteyen HUTAME'nin dibini boylar. Can4 sa önce Musluman muslumana takiye yapar mi yapmaz.siz once kendi muslumanliginiza bakin.yamuk herifler İbrahim 5 sa önce Senin bu manidar açıklaman müslümanlık oluyorda yargının yasadışı örgüt üyelerini devlet kurumlarından temizlemesi olmuyor demek!Bu kadar zoruna gitti demek!hâlâ utanmadan fetöcüleri savunuyorsunuz ya ALLAH topunuzun belasını versin... sukru onuk5 sa önce Acaba silebilirmiym dusuncesiyle hts kayitlarini sorgularken kendi kendini ele vermis . yoksa munafikane yaklasimlakripto feto dusmanliginda birinci sirayi kimseye kaptirmazdi . bunlarin koku kurutulmasa millet rahat yuzu gormez . MTS6 sa önce Sen sikayatini pensilvania gönders fetö kullasi N6 sa önce SIRASI GELENGELİR SIRASI GELEN GIDER Merhamete merhamet7 sa önce Önce şu sorulara cevap bulmak lazım:1-Bunlar o işi nasıl elde ettiler? 2- O işi elde ederken kimleri işinden ettiler veya yolunu tıkadılar?3- Şu an çalışmaya devam edenler aldıkları tallimat gereği devletin işlerini yavaşlatarak halkla devleti karşı karşıya getirme girişimleri kul hakkı değil midir?4- Eğer darbe gerçekleşseydi bu kuzucuklar kurt kesilip aceba kimlerin canını yakacaktı? Ahmet8 sa önce Bu müslümanlık mı insanları işinden gücünden etmek iyi bir şey mi buna nasıl çanak tutarsanız anlamıyorum. Akit gazetesi zulme karşı olan bir gazete ,böyle hukuksuzluk dünyada yoktur. Alparslan107110 sa önce Münafıklar,bulunduğu kabın şeklini alan melunlar,Allahın cc laneti İslam düşmanlarının üzerinde daim olsun. adem10 sa önce Münafıklık çağ atladı ağlayankardinal ile. Talebeleri de ondan geri kalmadı. Ahirette ehli kitap ile haşrolunca anlarsınız hain güruh