İhraç edilen kaymakama FETÖ'den gözaltı
Samsun'da daha önce meslekten ihraç edilen bir kaymakam, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:38
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında görevinden ihraç edilen kaymakam gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, örgüte yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen eski kaymakam S.G, Samsun'daki ikametinde gözaltına alındı.
Zanlı, emniyete götürüldü.