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İhraç edilen 67 hakim ve savcının itirazı kabul edilmedi!

HSK Genel Kurulu, 67 hakim ve savcının meslekten ihracına ilişkin itirazını reddetti karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:18
İhraç edilen 67 hakim ve savcının itirazı kabul edilmedi!

Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) Genel Kurulunca, Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 67'sinin itirazı reddedildi.

HSK Genel Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Genel Kurul, meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların yeniden inceleme taleplerini değerlendirdi. Bu gündemle 19 Temmuz'dan itibaren çalışma yapan Genel Kurul, 28 Temmuz'a kadar belirli gün ve aralıklarla yeniden inceleme taleplerini görüştü.

Toplantılarda yapılan incelemeler sonucunda meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 67'sinin itirazı reddedildi. Böylece bu kişilerin ihraç kararı kesinleşmiş oldu.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 3. maddesinin HSK Genel Kuruluna verdiği yetki uyarınca FETÖ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen hakim ve savcılar önce meslekten uzaklaştırılmış, ardından ihraç edilmişti.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:18
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