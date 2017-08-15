İHL’lilerin başarısı katlanıyor

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - İHL hazımsızlarının 2017 LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından İmam Hatip mezunlarının LYS’de başarısız olduğuna yönelik iddiaları rakamlarla çürütüldü. LYS’de bu yıl İHL’den mezun olan talebelerin lisans ve ön lisans programlarına yerleşme oranı büyük artışla yüzde 30 olarak kayıtlara geçti. Lisans programına yerleşen İmam Hatipli öğrenci sayısı 40 bini aşarken, ön lisans tercihlerine 26 bin, AÖF’e 21 bin İHL’li yerleşmeye hak kazandı.

SAYILAR ARTIYOR

28 Şubatçıların katsayı uygulamasıyla önü tıkanan, AK Parti hükümeti ile eşit eğitim fırsatı yakalayan İmam Hatip Lisesi talebelerinin artan başarısı göz kamaştırıyor. 28 Şubat artığı azgın azınlığın iftiralarına aldırış etmeyen İHL’liler, Türkiye’nin geleceğini şekillendirmek için var gücüyle emek sarf ediyor. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Eğitim Komisyonu’nun açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yıl Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) 199 bin 58 İHL’liden 32 bin 288’i yüzde 16’lık oranla 4 yıllık lisans programına yerleşme başarısı gösterirken, bu yıl mezun sayısı ve kazanan öğrenci sayısı arttı. 2017 LYS’ye giren 222 bin 925 İHL talebesinden 40 bin 346’sı, yüzde 18 oranıyla lisans programına yerleşti. Bu rakam, 2016’ya göre 4 yıllık fakülte kazanan İHL’li öğrencilerin sayısının 8 bin arttığını, başarı oranının ise yüzde 2 artış gösterdiğini gözler önüne serdi.

YÜZDE 30’LUK BAŞARI ORANI

İmam Hatipliler, yükseköğrenim hayallerine ön lisans programlarına yerleşme başarısı göstererek de ulaştı. Bu yıl LYS’ye giren İHL mezunlarından 2 bin 742 kişi ön lisans programlarına kayıt hakkı kazandı. Bu rakam, sınava giren İHL öğrencilerinin yüzde 12’sine tekabül etti. Lisans ve ön lisans olarak yükseköğrenim programlarını kazanan İHL’li sayısı 67 bin 88 oldu. İHL mezunları, lisans ve ön lisans tercihlerine yerleşme oranında toplamda yüzde 30’luk başarı sağladı.

İHL’LER İLK 10’DA

Yüzde 9,5 oranını oluşturan 21 bin 26 İHL’li ise Açıköğretim Fakültesi programına yerleşti. Toplamda 88 bin 114 İHL’li, bir yükseköğrenim programına yerleşme başarısı gösterdi. İHL talebeleri, Türkiye’de bulunan 26 lise türü arasında lisans bölümlerine öğrenci yerleştirme sıralamasında 10. sırada yer aldı. İHL’lilerin başarısının, açılmakta olan fen ve sosyal ağırlıklı İmam Hatip Liseleri ile artarak devam edeceği öngörülüyor.