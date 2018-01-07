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İHL’lerin doluluk oranı yüzde 84

İmam Hatip okullarının doluluk oranları hakkında sosyal medyada asılsız iddialara cevap, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’den geldi.

07 Ocak 2018 Pazar 03:37
İHL’lerin doluluk oranı yüzde 84

İmam Hatip okullarının doluluk oranları hakkında sosyal medyada asılsız iddialara cevap, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’den geldi. İHL’lerin yüzde 70’nin boş olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Tekin, “İmam hatip programı okuyan okullarımızdaki doluluk oranı yüzde 84. Nokta” ifadelerini kullandı.

Anadolu İmam Hatip liselerine geçen yıl 162 bin 871 öğrencinin yerleştiği, bu okullarda doluluk oranının yüzde 84 olduğu bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, İmam Hatip liselerinin yüzde 70'inin boş olduğu yönündeki haberlere, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Bazı basın organlarında, Bakanlığın CHP tarafından TBMM'ye sunulan yazılı soru önergesine verdiği cevabın yanlış yorumlanmasından kaynaklanan haberler yer aldığına işaret eden Tekin, okullardaki doluluk oranıyla ilgili verilen tablonun alt kısmındaki toplam rakamlar görülmeden İmam Hatip okullarındaki doluluk oranının yüzde 31 olduğu yönünde hatalı değerlendirmeler yapıldığını belirtti.

162 BİN 871 ÖĞRENCİ YERLEŞTİ

Tekin, "İmam Hatip programı uygulayan okullarımızdaki doluluk oranı yüzde 84. Nokta" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2017 TEOG kapsamında öğrencilerin yerleştikleri kurumların alt program türlerine ilişkin verilerine göre, Anadolu İmam Hatip liselerinde kontenjan 194 bin 674 olarak belirlenirken, yerleşen öğrenci sayısı 162 bin 871 oldu. Anadolu İmam Hatip liselerinde kontenjan boşluğu yüzde 16, doluluk oranı yüzde 84 olarak gerçekleşti.

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 03:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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