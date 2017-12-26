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İHL’ler, medeniyet inşası görevi görüyor

Yazarımız Abdurrahman Dilipak, Küçükçekmece Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde İHL’lilerle bir araya geldi.

26 Aralık 2017 Salı 03:18
İHL’ler, medeniyet inşası görevi görüyor

HABER MERKEZİ “Medeniyet Tasavvurumuz ve Gençlik” isimli söyleşi programına konuk olan Dilipak, İHL’lerin medeniyet inşası görevi gördüğünü söyledi. İmam Hatipli olmanın önemine değinen Dilipak, şöyle devam etti: “İmam Hatipler yeni medeniyet inşaası için kuruldu. İHL’ler asla bir meslek okulu değildir. Zaten bu okullar Mesleki ve Teknik Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne değil, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır.”

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 03:18
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