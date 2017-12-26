İHL’ler, medeniyet inşası görevi görüyor

HABER MERKEZİ - “Medeniyet Tasavvurumuz ve Gençlik” isimli söyleşi programına konuk olan Dilipak, İHL’lerin medeniyet inşası görevi gördüğünü söyledi. İmam Hatipli olmanın önemine değinen Dilipak, şöyle devam etti: “İmam Hatipler yeni medeniyet inşaası için kuruldu. İHL’ler asla bir meslek okulu değildir. Zaten bu okullar Mesleki ve Teknik Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne değil, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır.”