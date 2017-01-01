İhlas Koleji yaz akademisi başladı

YGS hazırlıkları için yaz tatilini erken bitiren öğrenciler okullarında kendileri için hazırlanan program dâhilinde öğretmenleriyle birlikte çalışıyorlar.

Öğrenciler iki bölümden oluşan günlük programda 4 saat ders işlerken 2 saatte soru çözüyorlar. Haftanın beş günü ve toplamda altı hafta sürecek programda tüm YGS konularının bitirilmesi hedefleniyor.Ayrıca programın sonunda öğrenciler girecekleri deneme sınavları ile çalışmalarının neticesini de görme şansına sahip olacaklar.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, her yıl bir milyonun üstünde öğrencinin üniversite sınavlarına girdiğini hatırlatarak, “Öğrencilerimiz yaz tatillerini kısa tutarak gelecek yıl yapılacak olan YGS hazırlıklarına bugünden başladılar. Hazırlamış olduğumuz Yaz Akademisi programında öğrencilerimiz hem ders işleyecekler hem de soru çözümü yapacaklar. Böylece altı hafta sonunda YGS konularının tamamını bitirecekler” dedi.Yeltekin, Yaz Akademisi boyunca öğrencilere her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Yaz Akademisi boyunca öğrencilere her türlü desteği vereceklerini söyleyen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Öğrencilerimiz yaz tatillerini kısa tutarak gelecek yıl yapılacak olan YGS hazırlıklarına bugünden başladılar. Hazırlamış olduğumuz Yaz Akademisi programında öğrencilerimiz hem ders işleyecekler hem de soru çözümü yapacaklar. Böylece altı hafta sonunda YGS konularının tamamını bitirecekler” dedi.