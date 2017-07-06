İhlas Haber Ajansı G20 Zirvesinde dünya televizyonlarına hizmet veriyor

Hamburg’daki G20 Liderler Zirvesinde,İhlas Haber Ajansı, zirve alanında 3 yayın aracından 8 çıkış ile aynı anda 8 farklı televizyon kanallına canlı yayınlar gerçekleştiriyor.15 kişilik ekiple zirvede hizmet veren, İhlas Haber Ajansı, yedekli sistemleri ile dünya televizyonlarının muhabirlerine her türlü teknik alt yapı sağlıyor. İHA Operasyon Koordinatörü Özgür Yorul, İhlas Haber Ajansı’nın uydu teknik hizmet kalitesinin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Avrupa’nın önemli şehirlerinde bulunan stüdyo ve canlı yayın araçlarımız ile büyük olaylarda veG20 gibi dünyanın takip ettiği önemli zirvelerde habercilik ve yayıncılık anlamında hızlı, kaliteli hizmet sağlıyoruz” dedi. Özgür Yorul, G20 Zirvesinde Avrupa, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerinde yayın yapan televizyonlara hizmet verdiklerini söyledi. Özgür Yorul, France 24 ve Fransa 2 kanalları, Danimarka’nın DR kanalı, İsveç’in SRG, SSR kanalı, Suudi Arabistan kanalları, Sky News Arabia, Al Jazeera, Al Hurra, Almanya’nın RTL 2, Çekya televizyonları, Avusturya’nın ORf kanalı, Çin’den CCTVveBusiness TV ile birlikte daha birçok kanala teknik hizmet sağladıklarını sözlerine ekledi.

Gözler Hamburg’da

Geçtiğimiz yıl Antalya’da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi’ne bu kez Almanya’nın Hamburg kentinde ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz’da gerçekleşenzirvede ekonominin güçlendirilmesi, mülteciler ve zorunlu göç, Afrika ile ortaklık, sorumlulukların üstlenilmesi, yolsuzluk, kara para aklama, terörle mücadele gibi küresel konular ele alınacak. Dünyanın en büyük ekonomiye sahip 19 ülkesi ile AB’nin yer aldığı G20 Liderler Zirvesi kapsamında Hamburg’da güvenlik tedbirleri de üst seviyeye çıkarıldı. Zirvede 20 bin polisHamburgsokaklarında görev yapıyor. Türkiye’yi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Erdoğan, zirve kapsamında çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.