İHH’nın Ramazan yardımları milyonlara ulaştı

Çeyrek asra yakın bir süredir her Ramazan ayında iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ilk elden ulaştıran İHH, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek toplamda yaklaşık 5 milyon kişiyi sevindirdi.

Ramazan’da “Sizi Bekliyorlar” sloganı ile beş kıtada 890 bin km yol kat eden İHH ekipleri, ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çaldı, Ramazan bereketini uzak iklimlere taşıdı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olundu, yetim iftarları düzenlendi, yetimlere eğitim ve kırtasiye yardımları yapıldı, bayramlık giysiler hediye edildi, kumanyalar dağıtıldı, iftar sofraları kuruldu, ihtiyaç tespit edilen durumlarda yetimler için nakdi yardımlarda bulunuldu.

Dünyada 104 ülke ve bölgede

İHH, bu Ramazan ayında, dünyada 104 ülke ve bölgede, Türkiye’de 81 iliyle birlikte toplamda 280 şehirde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı. 42 bin 900 kişi hayırseverlerin fitre ve zekât bağışlarından faydalandı.

85 TL olarak belirlenen kumanya paketleri, yurt içinde ve yurt dışında toplamda 287 bin 343 adet olarak yaklaşık bir buçuk milyon ihtiyaç sahibine ulaştı. Kolilerin içerisinde gıda, temizlik, tekstil, çocuklara özel çikolata, oyuncak ve bayramlık elbise bulunuyordu.

Yurt içinde ve yurt dışında hazırlanan iftar sofralarına da kişi başı 10 TL verilerek katkıda bulundu. İftar sofralarına 3 milyon 100 bin kişi oturdu.

Suriye, Somali, Sudan, Yemen, Gazze, Bangladeş, Irak ve Myanmar gibi öncelikli kriz bölgelerine daha fazla ağırlık verildi.

4 ülkede 9 ayrı kalıcı eser açıldı

Ramazan 2017 Çalışmaları kapsamında 9 ayrı kalıcı eserin de açılışı gerçekleştirildi. Açılışı yapılan camilerin ülke ve isimleri ise şu şekilde:

Filistin - Gazze Onbaşı Hasan Camii, Bangladeş - Ebrar Camii, Sudan - 15 Temmuz Zehrevan Camii, Sudan - Hz. Muhammed / İsmet Saraç Çubuk / Ankara Camii, Sudan - Hacı Hasibe Ticani Camii, Burkina Faso Hz. Ebubekir / İsmet Saraç Çubuk / Ankara Camii, Burkina Faso - Ata ve Behiye Üstüner Camii, Burkina Faso - Karamürsel Alp Camii ve Burkina Faso - Yahya Lafcı Camii.

Çocuklar Ramazan’ı yaşadı

Her bir kolisi 30 TL olan Ramazan Çocuk Paketleri Türkiye’de 20 bin adet, Suriye’de ise 10 bin adet olarak çocuklara ulaştırıldı. İHH’nın çocuklar için hazırladığı sürprizler arasında bayramlık kıyafetler de vardı. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 120 TL’ye bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabildi. Kıyafet yardımları, 36 ülkede 65 bin yetim ve çocuğa ulaştı.

Yardım götürülen ülkeler şöyle:

Afrika: Etiyopya, Güney Afrika, Malavi, Mozambik, Kenya, Komor, Somali, Uganda, Ruanda, Sudan - Kesele, Sudan - Darfur, Sudan - Hartum, Zimbabve, Cibuti, Güney Sudan, Brundi, Lesotho, Swaziland, Batı Afrika, Burkina Faso, Çad, Çad (Orta Afrikalı Mülteciler), Çad (Nijeryalı Mülteciler), Fildişi Sahilleri, Gana, Gine, Kamerun, Kamerun (Orta Afrikalı Mülteciler), Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Sierra Leone ve Benin.

Avrupa – Amerika: Arnavutluk, Bolivya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan , Ekvador, Haiti, Karadağ, Kolombiya, Kosova, Macaristan, Makedonya, Peru, Preşova (Sırbistan), Romanya ve Sancak (Sırbistan).

Ortadoğu: Filistin (Gazze), Filistin (Batı Şeria), Irak, Irak (Bağdat), Irak (Musul), İran, Kuzey Irak, Libya, Lübnan, Lübnan (Filistin), Lübnan (Suriye), Mısır, Tunus, Ürdün (Suriyeli Mülteciler) ve Yemen.

Güney Asya: Pakistan, Azat Keşmir, Bangladeş, Bangladeş (Arakan), Tayland Patani, Tayland Chiang Mai, Filipinler - Moro, Sri Lanka, Nepal, Hindistan, Hindistan – Assam, Hindistan – Kerala, Jammu Keşmir, Endonezya, Vietnam (Ang Gian), Myanmar – Burma, Myanmar – Arakan, Kamboçya, Doğu Türkistan, Japonya, Vanuatu ve Fıji.

Kafkasya – Orta Asya: Abhazya, Acara (Gürcistan), Adıgey, Afganistan, Ahıska, Azerbaycan (Azeri), Azerbaycan (Çeçen), Çeçenistan, Dağısta, Gürcistan, İnguşetya, Kabday, Balkar, Karaçay, Çerk, Kırgızistan, Kırım, Moğolistan, Osetya ve Ukrayna.