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İHH’dan Yemen’e sağlık yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, kolera vakalarının sık sık gözlendiği Yemen’e 9 ayrı kalemde tıbbi cihaz ve sağlık malzemesi yardımında bulundu.

15 Ağustos 2017 Salı 21:19
İHH’dan Yemen’e sağlık yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın neresinde olursa olsun din, dil, ırk, millet, ülke ayrımı yapmadan savaş veya afetlere maruz kalmış, acil yardım bekleyen insanlara ulaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, kolera salgınının etkili olduğu Yemen’e tıbbi cihaz ve sağlık malzemesi yardımında bulundu.

Yardımlar, Yemen’in Elcevf bölgesinde binlerce hastaya hizmet veren bir sağlık kliniğine yapıldı.

Hastalık teşhisi kolaylaştı

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İHH Ortadoğu Masası’ndan Umut Bilgin, bu yardımları Yemen halkının yanında olduklarını göstermek için yaptıklarını ve yardım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Bilgin, yapılan 9 ayrı kalemdeki tıbbi cihaz desteği ve malzeme yardımları sayesinde hastalıkların teşhisleri hususunda doktorlara kolaylık sağlanacağını söyledi. Bilgin, yapılan yardımların listesini şöyle açıkladı:

“Otoklav ve Emme cihazı, Elektron mikroskobu, Ultrasyon yazıcı, Elektrokadiograf, E.N.T arıza tespit seti, Steteskop, Tansiyon ölçme aleti, Farklı ölçülerde X-RAY kasetler, acil durum ve ameliyatlar için ekipman ve narkoz ilaçları.”

Yemen’de sağlık durumu

Ülkede hâlihazırda 14,7 milyon insan yeterli sağlık hizmetlerden yoksun bulunmakta. Nüfusun 8,8 milyonu ise şiddetli derecede tıbbi altyapı eksiği ile karşı karşıya. Temel tıbbi malzemelerin eksik olduğu ülkede sağlık hizmetleri tesislerinin sadece %45’i çalışmakta. Çatışmalar esnasında 274 sağlık hizmetleri tesisi hasar gördü, 13 sağlık çalışanı da öldürüldü. Ülkedeki koşullar nedeniyle tedarik edilen az sayıdaki ilacın da fahiş fiyatlarla satıldığı belirtilmekte. Sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu belirtilirken, hastaların ilaç alamadığı ifade ediliyor.

Yemen’de ayrıca şeker, böbrek yetmezliği, kalp problemi ve kanser gibi hastalıkları olan binlerce kişi bulunuyor. Yeterli ilaç olmayışı ve olanların da pahalıya satılması nedeniyle bu insanların hayatları büyük bir risk altında bulunuyor.

3 milyon kişi kolera riski altında

Çatışmaların yaşandığı, ekonomik ve insani krizlerin derinleştiği ülkede, sağlık hizmetlerinde görülen aksaklıklar ve çöplerin toplanmaması başta olmak üzere yaşanan çeşitli çevre sorunları da hastalığın yayılması konusundaki endişeleri artırıyor. Devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişi, temiz içme suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması nedeniyle her gün koleraya yakalanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 21:19
  1. İHH İnsani Yardım Vakfı
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