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İHH'dan Suriye'ye 3 bin yardım tırı

İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan açıklamada, "Halep'e Yol Açın" sloganıyla başlatılan yardım seferberliğinin, Türkiye'nin dört bir yanından destek gördüğü belirtildi.

İHH'dan Suriye'ye 3 bin yardım tırı
Eklenme: 31 Aralık 2016, 17:48
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Halep'teki katliama "dur" demek için 14 Aralık'ta Kazlıçeşme Meydanı'ndan yola çıkan konvoydaki araç sayısının, Anadolu'dan katılan araçlarla Reyhanlı'da 5 bini bulduğu kaydedilen açıklamada, birçok il ve ilçeden Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım tırlarının yola çıkarıldığı vurgulandı.

Kampanya kapsamında şu ana kadar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sevk edilen bin 500 acil yardım tırının 905'inin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek, İHH'nın Bab el-Hava'daki lojistik merkezindeki depoya istiflendiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Burada kalem kalem depolanan acil yardım malzemeleri, işgal altındaki Halep merkezinden kırsal kesime ve İdlib'e göçmek zorunda kalan mültecilere ulaştırılıyor. Özellikle kış aylarında ihtiyaç listeleri iyice kabaran Halepli mültecilere ulaşan acil yardım paketleri, acıları bir nebze de olsa dindiriyor. Kuru bakliyattan temizlik ürünlerine, oyuncaktan elbiselere kadar birçok malzemeyi kapsayan acil yardımların ayrıca İHH'nın İdlib kırsalında yeni inşa ettiği çadır kentlere ulaştırılması hedefleniyor."

Açıklamada, bu yıl içerisinde Suriye'ye sevk edilen yardım tırlarının sayısının da 3 bin 413'e ulaştığı vurgulandı.

 
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