İHH’dan selin vurduğu Nepal’e acil yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın neresinde olursa olsun din, dil, ırk, millet, ülke ayrımı yapmadan savaş veya afetlere maruz kalmış, acil yardım bekleyen insanlara yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, günlerdir devam eden muson yağmurları sonrasında sel felaketine maruz kalan Nepalli 2 bin kişiye acil yardım malzemesi ulaştırdı.

Acil Yardım Faaliyetleri kapsamında İHH, Nepal’in; Jhapa, Morang, Sunsari, Saptari ve Siraha bölgelerinde selden etkilenen 335 aileye pirinç, mercimek, yağ, tuz, pirinç ezmesi, şeker, çadır ve cibinlik yardımında bulundu.

“3 bin aile kurtarılmayı bekliyor”

Bölgeden aldığımız bilgilere göre sel, özellikle ülkenin doğusundaki ovalık bölgelerde büyük hasara sebep oldu diye konuşan İHH Güney Asya Masası’ndan Mahmut Toptaş, “Felaket sebebiyle Nepal’de yüzden fazla kişi hayatını kaybetti ve binlerce ev de kullanılamaz hale geldi” dedi. Sel nedeniyle çok sayıda kişinin de kaybolduğunu söyleyen Toptaş, Nepal’deki son durumu şöyle özetledi:

“Evlerini terk edip güvende olabilmek için yüksek yerlere kaçmak zorunda olan halk büyük sıkıntı içerisinde. Yüzlerce hektarlık ekim alanı selle birlikte mahvoldu. Günlerdir aralıksız yağan yağmurun bir süre daha yağacağı meteoroloji tarafından öngörülüyor. Saptari bölgesinde sel, 50 bin civarında evi kullanılmaz hale getirdi. Bununla birlikte çeşitli bölgelerde 3 bin kadar aile, bir haftadır sıkışmış bir durumda kurtarılmayı bekliyor. Morang’daki sel suları Müslüman topluluğun çok olduğu Biratnagar’da havalimanını bile kapsamış durumda. Aileler sadece temel eşyalarını ve kısıtlı yiyecek stoğunu alıp evlerini terk etmek zorunda kaldı.”

Nepal, yardım bekliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, bağışçıların destekleriyle Nepal halkına yardım etmeye devam edecek. Hayırseverler, İHH’nın banka hesaplarına “NEPAL” açıklaması ile birlikte yardımda bulunabilecek.