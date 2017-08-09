İHH’dan Musul halkına yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış; savaş, doğal afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, zulme uğramış insanlara insani yardım ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, çatışmaların kısmen dindiği ve istikrar ortamının sağlanmaya başlandığı Musullu bin kişiye su deposu ve su sebili yardımında bulundu.

Musul’un Kudüs ve Kerame Mahallesi’nde yapılan yardımlardan su sıkıntısı çeken 200 aile faydalandı.

Proje, göç yaşanmasın diye gerçekleştirildi

Bölgede hayata tutunmaya çalışan ailelerin başka yere göç etmemesi için suyun özellikle önemli olduğunu belirten İHH Ortadoğu Masası Sorumlusu Emre Kaya, bu tarz projelerin artırılmasının önemine dikkat çekti. İnsanların acılarını az da olsa hafifletmek ve yüzlerinde ufacık bir tebessüme vesile olmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyleyen Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bölgelerde yaşayan insanların sıkıntılarını göz önünde bulundurduğumuzda Musul halkının acil ihtiyacı olan su sorununun halledilmesi gerekiyordu. Biz de bu proje ile birlikte Musul halkının tahrip olan su depo sistemi düzeltmek istedik. Öncelikli olarak 200 aile ile başladığımız projemizdeki asıl hedefimiz, evlere su ulaşmasını sağlamak ve soğuk su ihtiyacı için su sebilleri dağıtmaktı. Hamd olsun ki bu projemizi tamamladık. Hayırseverlerimizin destekleri ile bu gibi faaliyetlerimizi geliştirerek Musul halkının su sorununu tamamen çözmeyi hedefliyoruz.”

Irak’ta son durum

Irak’ta Amerika Birleşik Devletleri’nin işgali ile başlayan kargaşa ortamı hala devam ediyor. Bölgede halk, kendi toprakları içinde mülteci durumuna düşmüş ve bir nevi sürgün hayatı yaşıyor. Bu nedenle ülkede istikrar tamamen çökmüş, mezhep savaşlarıyla ortalık alevlendirilmiş, bölge güvenli olmaktan çıkmış durumda.