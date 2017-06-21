İHH'dan Gazze'de aşevi

İHH Gazze Temsilcisi Mehmet Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşevi projesinin geçen yıl başlatıldığını ramazan ayında ise öneminin arttığına dikkati çekerek, "Mavi Marmara Şehitleri Aşevi ile Gazze'de yaşayanların sıkıntılarını bir nebze hafifletmeyi ve ihtiyaç sahiplerine yemek ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Her gün farklı yemeklerin çıkartıldığı aşevinden Gazze'nin değişik bölgelerinde ihtiyaç sahibi 600 kişinin istifade ettiğini belirten Kaya, aşevinin 70 bin dolarlık bir proje olduğunu ayrıca aylık olarak 24 bin dolar gideri olduğunu aktardı.

Aşevinden istifade eden Besme isimli Filistinli bir kadın "Eşim vefat ettikten sonra hiç bir gelirim olmadı. Fakirlikten dolayı 3 çocuklu aileme nasıl yemek bulurum endişesi taşıyordum. Allah'a şükür Türk kurumu ailemizin gıda ihtiyacını karşıladı" diye konuştu.

Besme ayırca Türk halkına Filistinlilere yönelik yardımlarından dolayı teşekkür etti.