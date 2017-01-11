İHH’dan Etiyopyalı yetim ailelerine destek

İHH İnsani Yardım Vakfı, kuruluş vizyonundaki ilkeler çerçevesinde Yetim Ailelerini Destekleme Projelerigeliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Etiyopyalı 50 yetim ailesine kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için 263 meyve fidanı diken İHH amacına ulaştı ve aileler bu yıl ilk hasadı topladı.

İHH ekipleri, 2014 Yetim Dayanışma Günleri kapsamında gittiği Etiyopya'nın Arsi eyaletindeki ZiwayDugde bölgesinde yetim ailelerinin istifadesi için muz, avakado, papaya ve guava fidanları dikmişti. 2017 yılının ilk günlerinde meyvelerini veren ağaçlar, bölgedeki Müslümanlar için geçim kaynağı oldu.

AİLELER, MEYVELERİ PAZARDA SATARAK GEÇİMLERİNİ SAĞLIYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan İHH Doğu Afrika Koordinatörü İsmail Songür, “2017 yılının başında ilk hasadını alan 50 yetim ailemiz, pazarda sattıkları bu meyveler ile geçimlerini sağlıyorlar. Aynı şekilde el işleri yapan aileler kimseye muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirebiliyorlar” dedi.

YETİM AİLELERİNİ DESTEKLEME PROJELERİ

İHH İnsani Yardım Vakfı, yetim ailelerine Kalkındırma Projeleri kapsamında verdiği destek kalemleri ise şu şekilde:

•Sağmal inek alınması

•Küçükbaş hayvan alınması

•Tavuk yetiştiriciliği

•Tavşan yetiştiriciliği

•Bıldırcın yetiştiriciliği

•Balıkçı dükkânı açılması

•Seracılık

•Dikiş makinesi alınması

•Nakliye arabası alınması

•Bakkal dükkânı açılması

•Pastane işletmesi

•Lokanta işletmesi

•Terzilik işletmesi

•Kumaş boyama atölyesi

•Kırtasiye dükkânı açılması

•Hazır giyim işletmesi

•Koku ve esans dükkânı açılması

•Manav dükkânı açılması

•Kuaför salonu açılması

AFRİKA'NIN TEK SÖMÜRGELEŞTİRİLMEMİŞ ÜLKESİ: ETİYOPYA

Afrika kıtasının Avrupa devletlerince sömürgeleştirilememiş tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan), dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor. Kıtanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Etiyopya, aynı zamanda dünyanın en yoksul ülkelerinden bir tanesi. Yaşanan doğal afetler, AIDS gibi hastalıklar, yoksulluk ve siyasi çatışmalar sebebiyle bugün 6 milyon yetim çocuğun bulunduğu Etiyopya'da halkın yarınlarını yeniden kurmak için desteğe ihtiyacı var.