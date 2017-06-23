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İHH’dan 65 bin yetime bayramlık

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Türkiye’de ve 36 ülkede 65 bin yetime bayramlık kıyafet dağıtacak.

23 Haziran 2017 Cuma 22:35
İHH’dan 65 bin yetime bayramlık

Dünya üzerinde savaş ve doğal afetlerle, yoksulluklarla sarsılan coğrafyaların çocukları, zorlu hayat koşulları içerisinde Türkiyeli hayırseverlerin destekleriyle hayatlarında olumlu değişiklikler yaşıyorlar. İHH İnsani Yardım Vakfı da dünya üzerinde destek verdiği yetim çocukları, bayrama da mutlu girsinler diye bayramlık kıyafetlerle sevindiriyor.

Dünyada 90 bine yakın yetimi sürekli destek kapsamına alarak dünyanın en ücra köşelerine kadar hayrın ulaştırılmasına aracılık eden İHH, şimdi de başta Türkiye ve Suriye olmak üzere dünyanın 36 farklı mazlum ülkesinde 65 bin yetim çocuğa bayramlık sevinci yaşatacak.

“Bayramlar sevinmek ve sevindirmek içindir”

İHH İnsani Yardım Vakfı Yetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, Türkiye’nin 81 ilinde 30 bine yakın yetimi bayramlık yardımları ile mutlu edeceklerini söyledi. “Bayramlar sevinmek ve sevindirmek içindir” diyen Yılmaz, şöyle konuştu:

“İHH olarak; yetime merhamet göstermenin, onun gönlünü almanın ibadet hükmündeyer aldığı, yetimin ihtiyacını görmenin, yetimin hamisi olmanın ayeti kerime ve hadisi şerifler ile teşvik edildiği gerçeği ile yıllardır olduğu gibi bu bayramda da çocuklarımızı sevindiriyoruz. Bayramın hemen arifesinde bulunduğumuz şu günlerde hayırseverlerimiz, 120 TL destekte bulunarak on binlerce yetim çocuğumuzu mutlu etmemize katkıda bulunabilirler.”

Mazlum coğrafyalar ön planda

İHH’nın bu sene bayramlık projesinin yapılacağı ülkeler arasında Afganistan, Suriye, Keşmir, Filipinler/Moro, Myanmar, Arakan, Bosna-Hersek, Endonezya/Açe, Tayland/Patani, Ruanda, Yemen, Sudan, Sri Lanka, Hindistan, Irak, Etiyopya, Eritre ve Preşova gibi 36 farklı ülke bulunuyor.

Bir yetimi mutlu etmenin bedeli sadece 120 TL

Tüm hayırseverler 120 TL karşılığında yetim çocuklara bir bayramlık hediye edebilir ya da dilerlerse BAYRAMLIK yazıp 3072’ye göndererek projeye 5 TL destekte bulunabilirler.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 22:35
  1. İHH İnsani Yardım Vakfı
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