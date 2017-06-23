İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İHH'dan 65 bin yetime bayramlık

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleriyle Türkiye'de ve 36 ülkede 65 bin yetime bayramlık kıyafet dağıtacak.

23 Haziran 2017 Cuma 13:05
İHH'dan 65 bin yetime bayramlık

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamada, dünya üzerinde savaş ve doğal afetler ve yoksullukla sarsılan coğrafyaların çocuklarının, zorlu hayat koşulları içerisinde Türkiyeli hayırseverlerin destekleriyle hayatlarında olumlu değişiklikler yaşadıkları kaydedildi.

Destek verilen yetim çocuklara bayrama mutlu girmeleri amacıyla bayramlık kıyafetler verildiği anlatılan açıklamada, vakfın, dünyada 90 bine yakın yetimi sürekli destek kapsamına aldığı hatırlatıldı.

İHH'nın, şimdi de başta Türkiye ve Suriye olmak üzere dünyanın 36 ülkesinde 65 bin yetim çocuğa bayramlık sevinci yaşatacağı belirtilen açıklamada, bayramlık projesinin Afganistan, Suriye, Keşmir, Filipinler/Moro, Myanmar, Arakan, Bosna-Hersek, Endonezya/Açe, Tayland/Patani, Ruanda, Yemen, Sudan, Sri Lanka, Hindistan, Irak, Etiyopya, Eritre ve Preşova'nın da bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH İnsani Yardım Vakfı Yetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, Türkiye'nin 81 ilinde 30 bine yakın yetimi bayramlık yardımları ile mutlu edeceklerini aktardı.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 13:05
  1. Türkiye
  2. İHH İnsani Yardım Vakfı
  3. Suriye
  4. Eritre
  5. Etiyopya
  6. Irak
  7. Hindistan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bonzai krizine giren gençlerin hali yürekleri burktu
    1. Bonzai krizine giren gençlerin hali..
    2. Bakan çok kızdı! Kılıçdaroğlu'nu..
    3. LGBT gerilimi yükseliyor: İslami..
    4. Ağladı diye bebeğini öldürdü!
    5. Burger King ve McDonald's bin Selman'a..
    6. Eşini vurup ne olur ölme diyen sanığa..
    7. Cumhurbaşkanının uçağının inişi..
    8. Adana'da korkunç vahşet! Ağlayan..
    9. Halkın yüzde 60'ı ana akım medyaya..
    10. Erdoğan ve Putin'den flaş görüşme
    11. Balyozlu işkence! Vura vura..
    12. Bayram namazı saatleri! Bayram Namazı..
    13. Etek giydirip sokakta dolaştırdılar
    14. "Fransa'yı nazilerin elinden biz..
    15. Silahlar susar susmaz… Dünya bu..
    16. Fabri'ye talip çıktı
    17. İtalyan ekibi Sneijder'e talip oldu
    18. Aykut Kocaman neşteri vurdu! 9 oyuncu..
    19. Adil Öksüz hakkında çarpıcı iddia:..
    20. Sağlıklı bayram için 10 altın öneri
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı: Kılıçdaroğlu'ndan darbe bekliyorum
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    MİT alarma geçti! 54 bin FETÖ mensubuna....
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''