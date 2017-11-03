İHH, Yemen’de sağlık kliniği kuruyor

Yemen’de hâlihazırda 14,7 milyon insan yeterli sağlık hizmeti alamıyor. Nüfusun 8,8 milyonu ise şiddetli derecede tıbbi altyapı eksiği ile karşı karşıya. Temel tıbbi malzemelerin eksik olduğu ülkede sağlık kuruluşlarının sadece %45’i aktif durumda. Çatışmalar esnasında 274 sağlık kuruluşu hasar gördü, 13 sağlık çalışanı da öldürüldü. Ülkedeki koşullar nedeniyle tedarik edilen az sayıdaki ilacın da fahiş fiyatlarla satılıyor. Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde ve hastalar ilaç alamıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ise yıllardır olduğu gibi bu kriz döneminde de Yemen’deki faaliyetlerine hız kesmeden devam etmekte. Son olarak İHH, başkent Sana’daki Hanik Göçmen Kampı’nda ayda 550 hastayı muayene kapasitesine sahip bir klinik inşasına başladı.

Proje sayesinde ülke genelindeki iç çatışmalardan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan 850 aileye sağlık hizmetleri ulaştırabilmeyi hedeflediklerini söyleyen İHH Ortadoğu Masası Koordinatörü Emre Kaya, kliniğin Sana ile Marib arasındaki Hanik Bölgesi’nde kurulacağını ifade etti. Kaya, şöyle konuştu:

“120 kilometre yol yürümek zorunda kalıyorlar”

“Projemizden Hanik Bölgesi’ndeki halkın yanı sıra bu bölgeye yakın olan Mucavvere’deki 3 bin 400 kişi de faydalanacak. Klinikte aylık 550, yıllık ise 6 bin 600 hastanın muayene edilmesini ve teşhis hizmetinin verilmesini planlıyoruz.

Bu bölgede yaşayan aileler ne yazık ki her türlü kamu hizmetinden mahrum bulunmakta. Hanik Göçmen Kampı sakinleri, sağlık hizmeti alabilmeleri için kendilerine en yakın merkezi yer olan Marib şehrine 120 kilometre yol kat ettikten sonra ancak ulaşabiliyorlardı. Projemiz hizmete girdiğinde Hanik halkı bu zorlu yolculuğu yapmak zorunda kalmayacak. Bu vesileyle projenin hayata geçmesinde büyük emekler sarf eden İHH Fatih Hanım Gönüllüleri’ne Yemen halkı adına çok teşekkür ediyorum. ”