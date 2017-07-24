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İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye başladı

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın neresinde olursa olsun din, dil, ırk, millet, ülke ayrımı yapmadan savaş veya afetlere maruz kalmış, acil yardım bekleyen insanlara ulaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, kolera salgınının etkili olduğu Yemen’de 10 bin kişiye hijyen malzemesi ulaştırdı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:11
İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye başladı

10 bin kişi istifade etti

Yardım çalışmaları, koleradan en fazla etkilenen Taiz şehrinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında 500 aileye temizlik malzemelerini içeren hijyen paketi ve su filtreleri dağıtımı yapıldı. Ayrıca yine Taiz’de bulunan 5 sağlık merkezine de hijyeni sağlayabilmeleri için temizlik malzemesi ve hastaların temiz suya ulaşabilmeleri için de su filtreleri ulaştırıldı. Yardımlardan toplamda 10 bin kişi istifade etti.

Kolera Yemen’i ne kadar etkiledi?

Dünya Sağlık Örgütü’nün paylaştığı bilgiye göre Yemen’de 27 Nisan’dan bu yana koleradan 179 bin 548 kişi etkilendi ve bin 205 kişiden fazla kişi hayatını kaybetti. Yemen'de iki yılı aşkın süredir süren çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

Yardımlar sürecek

İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin destekleri ile kolera ile mücadele kapsamında Yemen’e yardımlarını sürdürmeyi planlıyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:11
  1. İHH İnsani Yardım Vakfı
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