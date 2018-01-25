İHH Suriye’de 181 yetim aileye çamaşır makinesi dağıttı

Bu kapsamda “Annelerimizin elleri üşümesin” projesiyle başlatılan çalışmalarda 181 yetim ailesini çamaşır makinesiyle buluşturdu. Sert kış ayının özellikle de kadınları ve çocukları olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Böylece yaklaşık bin yetim faydalanmış olacak. Dağıtım, elektriğin sağlandığı bölgelerdeki yetim evlerinde gerçekleştirildi. Bu bölgeler: Halep’e bağlı Azez, Cerablus başta olmak üzere; İhtimlat, Dabık, Kefre, Mari, Şemmarin, Reyya, Cibrin ve Soran köyleri.

Dağıtımı yaptığımız yetim evlerin her birinde ayrı bir dramın olduğunu ifade eden Kilis İHH Yetim birimi sorumlusu Ahmet Kenan; “Şuan Esed uçakları tarafından vurulan bir evdeyiz. Burada 3 yetim aile kalmaktadır. Bu ailelere çamaşır makinası hediye ettik. İnşallah annelerimizin elleri üşümeyecek. Ayrıca bu 3 aileden en kalabalık olanı için yeni bir ev tuttuk. Evin kirası ve diğer giderlerini karşılayacağız. Yardımlarını bizlere ulaştıran herkesten Allah razı olsun.”