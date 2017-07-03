İHH, Srebrenitsa için Bosna’ya gidiyor

MUZAFFER KUMRAL / İSTANBUL - İHH İnsani Yardım Vakfı, Srebrenitsa’da katledilen 8 bin Müslüman’ı anmak için, bu yıl da Bosna halkını yalnız bırakmayacak. İHH, Srebrenitsa katliamının yıldönümü olan 11 Temmuz’daki anmalara katılmak için Motobosna ekibiyle Bosna’ya motosikletli bir konvoy düzenleyecek. İHH tarafından yapılan açıklamada, 7 Temmuz’da İstanbul’dan yola çıkacak konvoyun, Çanakkale Lapseki üzerinden Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Bosna-Hersek hattını kullanarak 7 gün sürecek yolculuk sonrasında 14 Temmuz’da İstanbul’a döneceği kaydedildi.

Bosna’da inanç karşıtı en vahşi katliam

Srebrenitsa katliamının 11 Temmuz 1995’te yapıldığı anlatılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “Avrupa’nın göbeğinde gerçekleşen katliamın boyutları ve vahşeti hâlâ yaşayanların ve tanık olanların kanını dondurmaktadır. Srebrenitsa katliamı Bosna’da soy ve inanç karşıtı yapılmış en vahşi katliamlardan biridir. Bosna katliamı olarak da anılan katliamda, 8 binden fazla Müslüman Bosnalı kadın, çocuk, yaşlı, genç, erkek demeden Sırplar tarafından hunharca öldürülmüştür. Ölenlere ait günümüzde hâlâ yeni mezarlar çıkarken, Srebrenitsa’da acı hâlâ devam ediyor. Her yılın 11 Temmuz’unda bu acı hadise anılıyor. ‘MotoBosna’ ekibi de motosikletleriyle bu elem verici katliamı lanetlemek için yola çıkıyor. Yolculuğunu 14 Temmuz’da tamamlayarak İstanbul’a dönecek MotoBosna ekibi, başarısız darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz’da yapılacak etkinliklere de katılacak.”