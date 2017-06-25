İHH Ramazan yardımlarını yerlerine ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazanda "Sizi bekliyorlar" sloganı ile beş kıtada 890 bin km yol kateden İHH ekipleri, ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetimlerin kapılarını çaldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olundu, yetim iftarları düzenlendi, yetimlere eğitim ve kırtasiye yardımları yapıldı, bayramlık giysiler hediye edildi, kumanyalar dağıtıldı. İhtiyaç tespit edilen durumlarda yetimler için nakdi yardımlarda bulunuldu.

İHH, ramazan ayında, dünyada 104 ülke ve bölgede, Türkiye’de 81 iliyle toplamda 280 şehirde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı. 42 bin 900 kişi hayırseverlerin fitre ve zekat bağışlarından faydalandı. 85 lira olarak belirlenen kumanya paketleri, yurt içinde ve dışında toplamda 287 bin 343 adet olarak yaklaşık 1,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştı. Kolilerin içerisinde gıda, temizlik, tekstil, çikolata, oyuncak ve bayramlık elbise yer aldı.

Yurt içinde ve dışında hazırlanan iftar sofralarına da kişi başı 10 lira verilerek katkıda bulunuldu. İftar sofralarına 3 milyon 100 bin kişi oturdu. Suriye, Somali, Sudan, Yemen, Gazze, Bangladeş, Irak ve Myanmar gibi öncelikli kriz bölgelerine daha fazla ağırlık verildi.

Vakfın Ramazan 2017 çalışmaları kapsamında 9 ayrı kalıcı eserin de açılışı gerçekleştirildi. Açılışı yapılan camilerin ülke ve isimleri ise şu şekilde:

"Filistin - Gazze Onbaşı Hasan Camisi, Bangladeş - Ebrar Camisi, Sudan - 15 Temmuz Zehrevan Camisi, Sudan - Hz. Muhammed/İsmet Saraç Çubuk/Ankara Camisi, Sudan - Hacı Hasibe Ticani Camisi, Burkina Faso Hz. Ebubekir/İsmet Saraç Çubuk/Ankara Camisi, Burkina Faso - Ata ve Behiye Üstüner Camisi, Burkina Faso - Karamürsel Alp Camisi ve Burkina Faso - Yahya Lafcı Camisi."

Çocuklar ramazanı yaşadı

Her bir kolisi 30 TL olan ramazan çocuk paketleri, Türkiye’de 20 bin adet, Suriye’de ise 10 bin adet olarak çocuklara ulaştırıldı. İHH’nın çocuklar için hazırladığı sürprizler arasında bayramlık kıyafetler de vardı. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 120 liraya bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabildi. Kıyafet yardımları, 36 ülkede 65 bin yetim ve çocuğa ulaştı.