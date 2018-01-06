İHH baskını FETÖ tezgâhı çıktı

FETÖ militanlarının mağdur İbrahim Halil İlgi'nin ikametinin MERNİS, UYAP ve PolNet kayıtlarında açıkça belli olmasına rağmen bu adres yerine İHH Kilis Ofisi adresini bilgi iletimi yazısına ekleyerek, ilgisi olmamasına karşın ofiste arama yapılmasını sağladıkları belirlendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sahte adres bilgileriyle 13 Ocak 2014'te İHH İnsani Yardım Vakfı Kilis Ofisinde arama yapılmasını sağladıkları ve AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Nuri Gülaçar'a seçim öncesinde kumpas kurdukları iddiasıyla dönemin terörle mücadele ve istihbarat şubelerinde görev yapan 6 polis hakkında 7,5 yıldan 10 yıla kadar değişen hapis talebiyle dava açıldı. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, zanlıların "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 7,5 yıldan 10 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.



ADRES BİLGİLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER



İddianamede, zanlı Ünal Aydın'ın, Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında açık kimlik ve adres bilgileri çıkarılan mağdur İbrahim Halil İlgi'nin ikametini değiştirerek İHH Kilis Ofisinin adresini talep yazısına eklettiği yer aldı. İddianamede, İHH İnsani Yardım Vakfının adresinin eklendiği yazıyla yapılan talep doğrultusunda, Van 2 No'lu Hakimliğin arama, el koyma ve bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına izin verdiği kaydedildi.



İHH MAĞDUR EDİLDİ



İddianamede, İHH İnsani Yardım Vakfı avukatlarının, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile Van 2 No'lu Hakimliğinin yetki alanına girmemesine rağmen Kilis'te doğrudan arama yapılması sebebiyle şikayette bulunduklarını bildirildi. İddianamede, "İHH'da arama sonlanmadan basının olay yerine gelişi, basına El-Kaide soruşturması için arama yapıldığının dile getirilmesi manidardır. İzinsiz görüntü alımının engellenmemesi ve görevli polislerce de yanlış anlaşılmanın düzeltilmesi için bir çaba sarf edilmemesi suretiyle vakıf hakkında yanlış anlaşılmaların yolu açıldı. Bu durum 160 ülkede uluslararası yardım faaliyetleri icra eden, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararınca 'kamuya yararlı vakıf' unvanı verilen vakfı mağdur etmiştir. Şüpheli İbrahim Halil İlgi'nin MERNİS adresi yerine vakıf ofisi, misafir konutları ve hatta Katar Kızılay Ofisinin aranmasının amacının İlgi'nin yakalanması ve bilgisayarının ele geçirilmesi olmadığı sabittir" ifadesine yer verildi.

Hedefte AK Parti de var

Hazırlanan iddianamede, dönemin Van Terörle Mücadele Şube Müdürü şüpheli Serdar Bayraktutan ve İstihbarat Şubede görevli zanlı Yücel Aydın'ın bulduğu ve kendisine ''FJ15TQÜ67XAW'' adı verilen gizli tanığın ifadesinde müşteki Osman Nuri Gülaçar'ın isminin geçmediği vurgulanarak, Gülaçar'ın evindeki aramada da herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi. Haksız yere evinde arama yapılmasına neden olan görevli polislerden şikayetçi olan Gülaçar, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu, 17-25 Aralık 2013'te ülke genelinde AK Parti hükümetini yıpratma ve düşürmeye yönelik operasyonlar düzenlendiğini anımsattı. Soruşturma ile bu kitleler nezdinde de itibarsızlaştırıldığı, ötekileştirildiği ve marjinalleştirilmeye çalışıldığını dile getiren Gülaçar, AK Parti ve hükümeti düşürmeye yönelik harekette bulunanlardan şikayetçi olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

Eski Emniyet Müdürü Serdar Bayraktutan, 2014 yılının başında Van merkezli operasyon kapsamında, İHH'nın Kilis'teki ofisine düzenlenen operasyonu yönetmişti. Baskında bir ofis çalışanı bahane edilerek, İHH'nın bilgisayarlarına el konulmuş, tüm ofiste arama yapılmıştı. Aynı operasyon kapsamında, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden hemen önce AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Nuri Gülaçar'ın da evinde arama gerçekleştirilmişti.