İHH 350 bin Arakanlıya yardım ulaştırdı

Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı baskı ve soykırım devam ediyor. Katliamdan kaçarak nehirleri ve dağları aşmayı başaran Arakanlılar Bangladeş’e sığınıyor ve hayata tutunmaya çalışıyor. Krizin başladığı günden bu yana göçler kısmen azalmış olsa da hala sürüyor. Yıllardır devam eden baskı ve saldırılar toplamda 1 milyonu aşan Arakanlı Bangladeş’e göç etmiş durumda.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Myanmar Arakan içlerine ulaştırdığı yardımların yanı sıra Bangladeş’e göç eden 650 bini aşkın mülteciye de hayırseverlerin desteklerini ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, hem Arakan’da hayata tutunmaya çalışan hem de Arakan’dan Bangladeş’e göç eden yüzbinlerce mülteciye yardım malzemesi ulaştırdı. Bu yardımlardan toplamda 350 bin Arakanlı istifade etti.

Yardımlar Arakan içlerine ve Bangladeş’teki kamplara ulaşıyor

Krizin başladığı 24 Ağustos tarihinden bu yana Arakanlılara her anlamda yardım ulaştırdıklarını açıklayan İHH Güney Asya Masası Koordinatörü Münevver Hüseyin, göç dalgasının devam ettiğini ve kriz bitene kadar İHH olarak Arakanlıları yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Hüseyin, göçlerin kısmen de olsa azaldığını belirterek “Yardımlarımızı Bangladeş'in Cox's Bazar'daki mülteci kampların dışında Myanmar'in Arakan eyaletinde Sittwe'deki IDP kamplarında ve Maundaw ve Buthidaung'da gerçekleştirdik” dedi. İHH olarak gıda, barınma, hijyen, temiz su, sağlık ve giyim yardımları olmak üzere birçok ayrı kalemde yardım ulaştırdıklarını söyleyen Hüseyin, yaptıkları faaliyetleri şöyle sıraladı:

Yaklaşık 150 bin kişiye gıda yardımı

-128 bin 665 kişiye gıda paketi dağıtımı

-9 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı

-3 bin 100 aileye Adak Akika kurbanlarından pişirilmiş et dağıtımı

-0 ila 4 yaş arası bebek ve çocuklara 2 bin 750 adet bebek maması dağıtımı

10 bini aşkın aileye barınma yardımı

-7 bin 825 aileye tente dağıtımı

-4 bin 300 aileye hasır dağıtımı

- 450 aileye bambudan yapılan geçici barınak inşası

65 adet tulumbalı su kuyusu

-Kamplarda temiz suya ulaşmakta güçlük çeken Arakanlılar için 65 adet su kuyusu inşa edildi.

Hijyen çalışmaları

-9 bin 400 adet hijyen paketi dağıtımı

-50 adet banyo ve tuvalet hizmete girdi. Yaklaşık 200 adet tuvalet ve banyo daha yapım aşamasında

Sağlık yardımları

-Bangladeş’teki kamplarda 2 ve Myanmar’da 1 adet olmak üzere günlük bin kişinin istifade ettiği toplamda 3 adet sağlık merkezi inşası

-40 bin kişinin sağlık taramasından geçirilmesi

-Krizin ilk günlerinde 45 yaralıya tedavi ve ulaşımı sağlanması

Elbise ve araç gereç yardımları

-Erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri olmak üzere 5 bin 600 aileye kıyafet paketi dağıtıldı

-3 bin 350 aileye mutfak ve yaşam malzemeleri dağıtımı

-4 bin 300 aileye nakit para dağıtımı

-8 bin 500 adet cibinlik dağıtımı​