İhbarın ardından İstanbul polisi alarma geçti… Metro Kapatıldı, Havalimanında tedbirler artırıldı

Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının failinin Bağcılar Metro'da görüldüğü ihbarı üzerine Bağcılar-Kirazlı durağı kapatıldı, metro seferleri durduruldu.

İhbarın ardından İstanbul polisi alarma geçti… Metro Kapatıldı, Havalimanında tedbirler artırıldı
Eklenme: 11 Ocak 2017, 17:25
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İstanbul'un ünlü eğlence mekanı Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı terör saldırısını düzenleyen terörist Abdulgadir Masharipov'un, Bağcılar Metro istasyonunda görüldüğü ihbarı üzerine Bağcılar-Kirazlı durağı kapatıldı, metro seferleri durduruldu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polisin istasyon ve çevresindeki aramaları sürüyor. Olayla ilgli şuana kadar bir gelişme yaşanmazken ihbarın bir polisten geldiği belirtiliyor...

HAVAALANINDA DA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Atatürk Havalimanı Metro girişinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Polis daha önce başlattığı şüpheli şahıslar üzerinde ki aramalarını da sıklaştırdı. Bazı noktalara da özel Harekat polisleri de metro girişine konuşlandı.

 
EtiketlerReinasaldırıteröristBağcılarHabertürk
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