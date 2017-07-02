İhbar geldi! Özel kuvvet mahalleyi kuşattı

Sultangazi'de Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisleri patlayıcı madde bulunduğu ihbar edilen bir iş yerine baskın düzenledi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı malzemelere el konuldu.



Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri patlayıcı madde bulunduğu ihbarı üzerine Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 106. Sokakta bulunan bir iş yerine baskın düzenledi.



5 katlı binanın Bodrum katındaki mermer atölyesi ve giriş katındaki yazıhanesine yapılan baskında 3 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri iş yerinde arama yaptı. Aramalara bomba imha ve olay yeri inceleme şube müdürlüğü ekipleri de katıldı. Özel harekat polisleri arama yapıldığı sırada çevrede sıkı önlem aldı. Aramalarda bazı malzemelere el konuldu. Delil torbalarına alınan malzemeler polis aracına konuldu. El konulan malzemelerle ilgili bilgi verilmedi.