İHA’nın sesini duyurduğu kimsesiz vatandaş evinde ölü bulundu

62 yaşındaki Türker Karabağ, kalp ve şeker hastası olmasına rağmen İŞKUR’a müracaat etmiş, kimseye el açmamak için çalışmak istemişti. Bir türlü aradığı işi bulamayan Türker Karabağ, tek başına yıkık evinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Uzun süre haber alınmayan Karabağ’ın evine giden komşuları, Karabağ’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Durum daha sonra polise bildirildi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri çağrılırken, mahalleli ise gözyaşlarına boğuldu. Karabağ’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Adli Tıp’tan gelen Karabağ’ın cenazesinin, Mahalle Muhtarı Özcan Mücük ve mahalle sakinlerinin yardımıyla Fevzi Çakmak Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Fevzi Çakmak Mezarlığı’nda toprağa verildiği öğrenildi. Karabağ’dan geriyeyıkayıp evin önündeki ipe astığı çorapları kaldı.

“Yalnız yaşıyordu, kimsesi yoktu”

Evinde ölü bulunan Türker Karabağ’ın mahalleli tarafından çok sevildiğini ifade eden Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Özcan Mücük, “Mahalle sakinleri beni aradılar. Dediler ki Türker Karabağ vefat etmiş, ben oraya gittiğimde vefat ettiğini gördüm. Mahallede sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. Ben yardım ediyordum, mahalleli de yardım ediyordu. Sağ olsun vali bey da yardımcı olmuştu. Tek başına yaşıyordu. Kimsesi yoktu. İyi bir insandı, üzüldük, yani böyle bir ölüm beklemiyorduk” dedi.

“İHA’dan sesini yetkililere duyurmak istemişti”

Öte yandan, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde tek başına yaşayan Türker Karabağ, elektrikleri kesilince İhlas Haber Ajansı’ndan sesini kamuoyuna duyurmuştu. İHA’nın haberi üzerine elektrikleri bağlanan Karabağ’a yetkililer kısa süreliğine de olsa yardımcı olmuştu. İHA 22 Mart 2017 tarihinde Türker Karabağ’ın sesini “Kalp ve şeker hastası yaşlı adam mum ışığında yaşam mücadelesi veriyor” başlıklı haberiyle duyurmuştu.