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ByLock'tan pes dedirten ihanet çıktı!

Eski Danıştay Hakimi İbrahim Arslan’ın çözülen ByLock mesajları, FETÖ’nün Türkiye’nin uluslararası mahkemelerde “terörist devlet” sayılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yargılanması için yürüttüğü alçak kampanyaları deşifre etti. Arslan, kampanyaları Fethullah Gülen’in desteklediğini belirterek, herkesi imza vermeye çağırıyor.

22 Haziran 2017 Perşembe 08:41
ByLock'tan pes dedirten ihanet çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sonrası açığa alınan ve tutuklanan Danıştay Tetkik Hakimi İbrahim Arslan’ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’tan yaptığı mesajlaşma deşifre oldu. 2015 yılındaki ByLock yazışmalarında “Türkiye’nin terörist devlet sayılabilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması” için kampanyaya destek verilmesi gerektiği yer aldı.

ÇOK ULUSLU OPERASYON

Yazışmaların Cumhuriyet Gazetesi’nin MİT TIR’ları görüntülerini servis ettiği tarih olan 29 Mayıs 2015 tarihinden sonra olduğu yapıldığı belirlendi. Yazışmalardan elde edilen veriler, Türkiye’ye karşı yürütülen çok uluslu operasyonu da gözler önüne sermiş oldu. FETÖ üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı uluslararası ceza mahkemesinde yargılatabilmek için Beyaz Saray’a binlerce mail atıldığı tespit edildi.

Arslan’ın, MİT TIR’ları’nın durdurulmasından sonra FETÖ üyeleriyle aralarında yaptıkları grup konuşmalarında milli değerleri ayaklar altına alan şu skandal ifadeler yer aldı: “Beyaz Saray’ın resmi sitesi Whitehouse.org’da ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye terörü destekleyen devlet ilan edilmeli ve ABD ile ittifakına son verilmeli’ başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı. Sitede yer alan dilekçede Erdoğan’ın Suriye’de DEAŞ ile savaşan Rus uçağını düşürmesi, terörizmi desteklediği iddiaları var.”

İbrahim Arslan'ın ByLock nyazışmaları deşifre oldu
100 BİNİ BULMALI

“Beyaz Saray sitesindeki imza kapmanyasında oy kullanmalıyız. Değerli abilerim toplamda 1 dakikalık olay. Bu tarz dilekçelere yanıt verebilmesi için 100 bin imza toplanması gerekiyor. Şu ana kadar 2 bin 900 imza oldu. 1 Ocak 2016’ya kadar 100 bini bulması lazım.”

“Türkiye daha önce Bosna, Çeçenistan, Filistin, Mısır ve Çin’de terörist grupları desteklemiş, Kıbrıs’a asker çıkartarak Yunan hava sahasını ihlal ederek Ermenistan’ı ablukaya alarak saldırgan tutum izlemiş. Ermeniler, Rumlar ve Süryaniler’e soykırım yapmıştır. Bu nedenlerden Türkiye terörü destekleyen devlet sayılmalı ABD ile Türkiye arasında, NATO içindeki ittifak ilişkisine son verilmelidir.”

TIR'LARDA AYNI OYUN

FETÖ, MİT TIR'larına ait görüntüleri de Türkiye'yi uluslararası camiada zor durumda bırakmak için Cumhuriyet'e servis etmişti.

Gülen istemiş

Danıştay Tetkik eski Hakimi İbrahim Arslan’ın katıldığı gruptaki başka mailde ise, Türkiye’yi zor durumda bırakmak için Change.org’taki bir kampanyaya destek verilmesi isteniyor. Mailde, “Hocaefendinin desteklenmesini istediği konu” diyerek talimatın teröristbaşı Fetullah Gülen’den geldiği belirtiliyor.

 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 08:41
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Recep Tayyip Erdoğan
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  5. Saray
  6. Tayyip Erdoğan
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. Danıştay
  9. Kıbrıs
  10. Mısır
  11. Cumhuriyet Gazetesi
  12. Ermenistan
  13. Recep Tayyip
  14. Filistin
  15. Bosna
  16. Fethullah Gülen
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