İhanet tüneline kamera sistemi

Diyarbakır Bağlar’daki Emniyet Müdürlüğü’nün Bakım Onarım Şube Müdürlüğü’ne ait tamir atölyesine 30 metre tünel kazıp 1 ton patlayıcıyla gerçekleştirilen 1’i polis üç kişinin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ’ın aralarında bulunduğu HDP milletvekillerinin gözaltına alındığı 4 Kasım’da Bağlar’daki Emniyet yerleşkesine düzenlenen bombalı araç saldırısı sonrası hasar gören binaların inşaatını fırsat bilen PKK’lı teröristlerin, etrafta iş makinaları çalıştığı için dikkat çekmeyeceği düşüncesiyle tünel kazdıkları ve bu şekilde kamufle oldukları belirtildi. Tünel, Emniyetin bitişiğindeki apartmanın bodrum katından kazıldı. Bodrum katını kiralayan teröristler, tüneli Bakım Onarım Şube Müdürlüğü’ne bağlı tamir atölyesine doğru yaklaşık 30 metre kadar kazdı. Ardından tünele RDX, Amonyum Nitrat, TNT ve mazot ile güçlendirilen 1 tonluk patlayıcıyı zaman ayarlı düzenekle havaya uçurdu. Yapılan araştırmalarda teröristlerin asıl hedefinin emniyetin akar yakıt dolum tankı olduğu belirlendi. PKK’lıların polis baskınını önceden görmek için kazı başlattıkları binanın etrafına kamera sistemi kurdukları ve çevreyi sürekli izledikleri tespit edildi. İddiaya göre PKK’lılar, tüneli 3 ay boyunca kazdı, bir iddiaya göre ise tünel kazma işine 6 ay önce başlandı.

Teröristlerin bodrumunda sinsi tuzağı hayata geçirdikleri apartmanda oturanlardan yardım almış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor. İfadeleri alınan apartman sakinleri, tünel kazıldığının farkına varmadıklarını savundu. Olay çok yönlü soruşturulurken, binayı yapan müteahhitlerden biri ve bodrum katı sahibi gözaltına alındı. Apartmanın kapıcısı ise ifadesinde “Bodrum katının elektrik faturası çok yüksek geliyordu. Garip bir şeyler olduğunu anlıyordum” dedi. Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK’nın, kazı işinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için sabıkasız üyelerini görevlendirmiş olabileceği ihtimali araştırıyor. Öte yandan saldırısıyla ilgili 3’ü Suriye’ye kaçmak isteyen 2’si de Diyarbakır’da olmak üzere 5 kişi daha gözaltna alındı. 5 kişiden 1’inin olayın planlayanlardan olduğu belirtildi.

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